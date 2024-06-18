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Новые законы в России ,  
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Володин поручил запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал указание запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме. Об этом он заявил на пленарном заседании при обсуждении законопроекта о запрете продажи энергетиков детям.

«Если хочешь что-то изменить, начни с себя. Есть предложение, давайте с вами запретим продажу энергетиков в думских буфетах, магазинах, начнем с себя <...> больше чтобы не было никаких энергетиков в этих стенах. Депутаты поддерживают это решение? Нет возражающих, нет. Договорились», — сказал он, обращаясь к депутатам (цитата по «РИА Новости»).

Спикер поручил комиссии по регламенту и организации работы Думы заняться этим вопросом. Володин также предложил, чтобы сотрудники ФСО отбирали энергетики у тех депутатов и сотрудников, которые будут приносить их на работу.

В Госдуме одобрили запрет на продажу энергетиков детям
Общество
Фото:Александр Лёгкий / Global Look Press

С инициативой об отказе от энергетиков в Госдуме Володин выступил на пленарном заседании при обсуждении в первом чтении нового проекта закона о запрете продажи детям «безалкогольных тонизирующих напитков».

Закон, в случае его принятия, должен начать действовать с 1 сентября 2024 года. Это решение защитит «здоровье наших детей и оградит молодежь от пагубных привычек», отметил Володин.

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Персоны
Госдума законопроект энергетические напитки запрет Вячеслав Володин
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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