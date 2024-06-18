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Новые законы в России ,  
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В Госдуме одобрили запрет на продажу энергетиков детям

Дума в первом чтении одобрила проект о запрете на продажу энергетиков детям
Сюжет
Новые законы в России
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, среди молодежи каждый второй употребляет энергетики. Законопроект внесли в середине мая
Фото: Александр Лёгкий / Global Look Press
Фото: Александр Лёгкий / Global Look Press

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий продавать детям «безалкогольные тонизирующие напитки» — энергетики. Продавец будет вправе потребовать у покупателя паспорт, чтобы проверить его возраст.

«Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что запрет поможет защитить здоровье детей и оградить молодежь от пагубных привычек.

Роспотребнадзор среди последствий употребления энергетиков называет повышение артериального давления, увеличение сердечного ритма, дрожь конечностей, раздражительность, расстройство сна, депрессию. Регулярное их употребление может даже привести к смерти из-за инфаркта миокарда, предупреждает ведомство. Там подчеркивают, что энергетики противопоказаны детям и подросткам, а также беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, тем, у кого есть хронические заболевания.

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Фото:John Moore / Getty Images

В ходе пленарного заседания Володин поручил проработать меры ответственности для нарушителей запрета. Соответствующий законопроект должны будут представить комитет по госстроительству и законодательству и комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Законопроект внесли в Госдуму в середине мая. Тогда Володин заявил, что среди молодежи каждый второй употребляет энергетики: в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25–29 лет — 49,7%. Он отметил, что 90% опрошенных о введении запрета на федеральном уровне посчитали его необходимым.

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Мир Ландау
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Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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