Медведев словами «ритмично и по плану» оценил выполнение гособоронзаказа
Гособоронзаказ исполняется с некоторыми шероховатостями, но в целом поставки идут «ритмично и по плану», сообщил журналистам заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Могу сказать, что в целом поставки осуществляются ритмично и все идет по плану. Есть какие-то нюансы, шероховатости, как обычно бывает», — приводит его слова ТАСС. Он отметил, что все неточности исправляются при участии Минпромторга, а коррективы вносит Минобороны.
В начале июня 2023 года президент Владимир Путин заявил, что в российских войсках не хватает современных вооружений, но оборонно-промышленный комплекс развивается быстро, все поставленные перед ним задачи будут выполнены. На расширенной коллегии Минобороны в конце 2023-го он назвал одной из главных задач своевременное снабжение войск в зоне специальной военной операции всем необходимым.
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