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Военная операция на Украине ,  
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Медведев словами «ритмично и по плану» оценил выполнение гособоронзаказа

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев во время посещения АО &laquo;Арсеньевская авиационная компания &laquo;Прогресс&raquo; имени Н.И. Сазыкина&raquo;
Дмитрий Медведев во время посещения АО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина» (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Гособоронзаказ исполняется с некоторыми шероховатостями, но в целом поставки идут «ритмично и по плану», сообщил журналистам заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Могу сказать, что в целом поставки осуществляются ритмично и все идет по плану. Есть какие-то нюансы, шероховатости, как обычно бывает», — приводит его слова ТАСС. Он отметил, что все неточности исправляются при участии Минпромторга, а коррективы вносит Минобороны.

Чемезов заявил об «огромном количестве проблем» в экономике «оборонки»
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В начале июня 2023 года президент Владимир Путин заявил, что в российских войсках не хватает современных вооружений, но оборонно-промышленный комплекс развивается быстро, все поставленные перед ним задачи будут выполнены. На расширенной коллегии Минобороны в конце 2023-го он назвал одной из главных задач своевременное снабжение войск в зоне специальной военной операции всем необходимым.

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Теги
Персоны
Дмитрий Медведев гособоронзаказ оборонная промышленность
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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