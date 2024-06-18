Медведев словами «ритмично и по плану» оценил выполнение гособоронзаказа

Дмитрий Медведев во время посещения АО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина» (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Гособоронзаказ исполняется с некоторыми шероховатостями, но в целом поставки идут «ритмично и по плану», сообщил журналистам заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Могу сказать, что в целом поставки осуществляются ритмично и все идет по плану. Есть какие-то нюансы, шероховатости, как обычно бывает», — приводит его слова ТАСС. Он отметил, что все неточности исправляются при участии Минпромторга, а коррективы вносит Минобороны.

В начале июня 2023 года президент Владимир Путин заявил, что в российских войсках не хватает современных вооружений, но оборонно-промышленный комплекс развивается быстро, все поставленные перед ним задачи будут выполнены. На расширенной коллегии Минобороны в конце 2023-го он назвал одной из главных задач своевременное снабжение войск в зоне специальной военной операции всем необходимым.