Чемезов заявил об «огромном количестве проблем» в экономике «оборонки»

В экономике оборонных предприятий «Ростеха» накопилось «огромное количество» проблем, заявил в интервью РБК Сергей Чемезов. Рентабельность производства их продукции сейчас составляет 2,28%, а должна быть минимум 5%, уверен он

Сергей Чемезов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Рентабельность производства оборонной продукции у госкорпорации «Ростех», обеспечивающей 80% потребностей армии в вооружении для военной операции на Украине, в настоящее время составляет 2,28%, сообщил в интервью РБК гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, говоря «об экономических проблемах оборонки».

«Ростех» сегодня на 80% обеспечивает потребности армии [в вооружении], которые задействованы в СВО [специальной военной операции]. У Министерства обороны задача — получить качественное и эффективное вооружение, экономика для военных — дело десятое. Проблем у нас в этом направлении, конечно, накопилось огромное количество. Рентабельность производства продукции у нас сегодня составляет всего 2,28%», — подчеркнул Чемезов.

Под рентабельностью понимается отношение прибыли к себестоимости товаров. По мнению Чемезова, этот показатель должен составлять «минимум 5%, а вообще от 5 до 10%». «С текущим показателем рентабельности трудно развиваться. Мы создаем новую современную технику, только если Министерство обороны нам выделяет на ОКР или НИОКР [опытно-конструкторские и научно-исследовательские опытно-конструкторские работы] прямое финансирование. Без этого многие предприятия находятся в состоянии — лишь бы выжить», — подчеркнул он.

Согласно данным ФНС, средняя рентабельность проданной продукции (товаров, работ, услуг) в России, которая рассчитывается как отношение сальдированной прибыли компаний (за вычетом убытков) к себестоимости продукции, по итогам 2023 года составила 13,5%. Информацию по ОПК в разрезе отраслей служба не приводит. Из приведенного списка рентабельность ниже 10% зафиксирована в сфере образования, научных исследований и разработок, автомобильного грузового транспорта, оптовой и розничной торговле, производстве автомобилей и других транспортных средств. Нулевая рентабельность — у воздушного и космического транспорта, организации нескольких сфер деятельности показали сальдированные убытки, поэтому их рентабельность по итогам года была отрицательной: это госуправление и соцобеспечение, производство пара и горячей воды, а также лесоводство и лесозаготовки.

В начале 2023 года Чемезов говорил: «Сейчас, когда превалирует ГОЗ [гособоронзаказ], в лучшем случае мы работаем «в ноль», если не сказать в убыток. Таково требование времени». Теперь, отвечая на вопрос, сколько времени госкорпорация может работать без прибыли, глава «Ростеха» отметил, что намерен говорить на эту тему с новым министром обороны Андреем Белоусовым. «Рентабельность нужно повышать. В противном случае нас надолго не хватит. Я думаю, что нас услышит министр, он экономист», — выразил надежду Чемезов.

Еще один вопрос, который он хотел бы обсудить с новым главой Минобороны, касается заинтересованности предприятий в экономии при производстве продукции. Многие директора оборонных предприятий просто не заинтересованы повышать производительность, заявил Чемезов. «Если он добьется сокращения расходов на производство той или иной продукции, со следующего года ему министерство обороны поставит ту цену, которую он достиг. То есть, если он будет делать все, чтобы сэкономить, и сэкономленные средства направит на какие-то свои нужды, ему скажут — «Нет, я все это забираю», — описал ситуацию глава «Ростеха». Чемезов рассчитывает обсудить с Белоусовым предложение, чтобы стоимость контрактов рассчитывалась «все-таки не от достигнутой себестоимости», а предприятию была дана возможность на какой-то период сохранить те средства, которые оно сэкономило. «И эти средства нужно направить на развитие производства, на создание новой современной техники», — считает Чемезов.

«Ростех» не сообщал о финансовом результате, полученном по итогам 2023 года, но на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Чемезов сообщал, что выручка госкорпорации в прошлом году выросла на треть и составила почти 2,9 тлрн руб., а выработка на одного сотрудника увеличилась на 22%, до 4,3 млн руб., несмотря на то, что за год на работу было принято 70 тыс. новых специалистов. Сейчас в «Ростехе» работают более 660 тыс. сотрудников. Предыдущий 2022 год «Ростех» закончил с чистой прибылью в 39 млрд руб., хотя она снизилась вчетверо к уровню 2021 года, докладывал Чемезов президенту.