Лукашенко показали новую военную форму

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Президенту Белоруссии Александру Лукашенко показали новые образцы военной формы, передает БелТА.

«Что нового? Чем не устраивает та одежда, которая есть?» — спросил глава государства. Замминистра обороны по тылу вооруженных сил страны Андрей Бурдыко пояснил, что изменения есть — они расширят функциональность формы и ее удобство.

У некоторой формы изменили крой, например в боевой одежде усилили защиту коленных и локтевых суставов. Новым элементом в дополнение к повседневной женской форме стало платье, его дополнят шляпа и галстук-бант. Цвета формы — преимущественно хаки и темно-синий.

«Цена вопроса остается прежней за счет увеличения сроков носки, замены других предметов одежды», — подчеркнул Бурдыко. Как ожидается, форма начнет поступать в войска в третьем-четвертом квартале этого года.

В феврале 2023 года была разработана новая военная форма для российских военных, участвующих в военной операции на Украине. Внешний вид формы «в целом сохранится, будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей», рассказал собеседник РБК. В Минобороны сообщили, что в форму включат несколько видов ботинок и утепленные резиновые сапоги