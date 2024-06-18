 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Лукашенко показали новую военную форму

Лукашенко показали новую военную форму
Video

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко показали новые образцы военной формы, передает БелТА.

«Что нового? Чем не устраивает та одежда, которая есть?» — спросил глава государства. Замминистра обороны по тылу вооруженных сил страны Андрей Бурдыко пояснил, что изменения есть — они расширят функциональность формы и ее удобство.

У некоторой формы изменили крой, например в боевой одежде усилили защиту коленных и локтевых суставов. Новым элементом в дополнение к повседневной женской форме стало платье, его дополнят шляпа и галстук-бант. Цвета формы — преимущественно хаки и темно-синий.

«Цена вопроса остается прежней за счет увеличения сроков носки, замены других предметов одежды», — подчеркнул Бурдыко. Как ожидается, форма начнет поступать в войска в третьем-четвертом квартале этого года.

Производитель показал новую форму для военных в зоне спецоперации
Общество

В феврале 2023 года была разработана новая военная форма для российских военных, участвующих в военной операции на Украине. Внешний вид формы «в целом сохранится, будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей», рассказал собеседник РБК. В Минобороны сообщили, что в форму включат несколько видов ботинок и утепленные резиновые сапоги

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Белоруссия форма военные

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Белоруссии заявили о готовности к применению ядерного оружия
Политика
Начался второй этап ядерных учений России и Белоруссии. Видео
Политика
Новая военная форма расстроила российских солдат
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17 июн, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17 июн, 17:48
Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области Политика, 13:52
Суд в Москве заочно приговорил депутата Рады Гончаренко к десяти годам Общество, 13:52
Капитан французов Мбаппе пропустит групповой этап. Что происходит на Евро Спорт, 13:51
В Финляндии рассказали, как проходят встречи с российскими пограничниками Политика, 13:49
Медведев предупредил о последствиях отказа Киева от мирных переговоров Политика, 13:48
В «Зените» отреагировали на информацию об ₽1 млрд для Глушенкова Спорт, 13:46
СК назвал задержанных по делу об отравлениях готовой едой в Москве Общество, 13:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
8 неочевидных проблем при переходе с западного ПО на российское Pro, 13:32
Семин отреагировал на слова Кварацхелии о «сложной жизни» в России Спорт, 13:31
Путин анонсировал появление еще одной верфи на Дальнем Востоке Бизнес, 13:24
Раунды до размещения: что такое pre-IPO и стоит ли в нем участвовать Инвестиции, 13:20
Вслед за Москвой массовое отравление после салатов произошло в Казани Общество, 13:19
Курс доллара в обменниках Москвы упал ниже ₽90 Инвестиции, 13:19
Tele2 отменит роуминг в Крыму и Севастополе Технологии и медиа, 13:15