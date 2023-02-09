Производитель показал новую форму для военных в зоне спецоперации

Первая партия новой формы для военных, которую неформально назвали «семицвет», будет готова через неделю, ее отправят на «приемку». Работу по гособоронзаказу ведет ОКБ «Гардарика», соучредителем компании выступает Артем Степаненко

Пошив новой формы для военных, участвующих в специальной операции на Украине, будет осуществлять «Опытно-конструкторское бюро Гардарика», владеющее производственными мощностями в Ярославской области. О работе по гособоронзаказу РБК рассказал учредитель компании Артем Степаненко, по словам которого, производство для военных было запущено около месяца назад. Сейчас на предприятии работают 50 человек, которые могут шить около 5 тыс. комплектов в месяц, говорит он. Корпус для пошива новой формы для военных находится на территории Гаврилов-Ямского льнокомбината.

Что известно о «Гардарике» и Артеме Степаненко Московская компания ООО «ОКБ Гардарика» («Опытно-конструкторское бюро Гардарика») создана 25 марта 2022 года. При регистрации компания подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на товарный знак «Гарда». «ОКБ Гардарика» развивает филиал в городе Гаврилов-Ям (Ярославская область). Компанию основали 22-летний Артем Степаненко (60%) и Иван Сильченко (40%), ее уставный капитал составляет 5 млн руб. Исходя из профиля социальной сети VK Степаненко, он выпускник МГИМО, а в 2018–2019 годах служил в Преображенском полку. Региональное издание 76.ру его называет сыном замглавы Росимущества Дмитрия Степаненко, который ранее занимал пост главы правительства Ярославской области. Судя по общим фото в социальных сетях, Степаненко и Сильченко знакомы со школьных времен, они совместно владеют еще тремя юридическими лицами, связанными с производством тканей и выпуском одежды: ООО «Ги», ООО «Артив» (обе созданы в 2022 году) и «ОКБ Беркана» (чистый убыток в 2021 году 1,5 млн руб.). Генеральный директор основного операционного лица производителя формы «ОКБ Гардарика» Ксения Дугельная до середины 2019 года занималась индивидуальным пошивом одежды — ее профиль и клиентские отзывы можно обнаружить на сервисе поиска работы и специалистов Profi.ru. На сайте производителя указано, что «Гардарика» специализируется на экипировке специального назначения, швейная продукция производится из отечественных и импортных материалов. Стоимость тактических костюмов варьируется от 42 тыс. до 140 тыс руб.

Как выглядит новая форма

Летний комплект одежды, одобренный Минобороны, разрабатывали около двух лет, утверждает Степаненко. Комплект состоит из тактической куртки, брюк, боевой рубахи и кепки. В брюках, по словам Дугельной, предусмотрены набедренные карманы, в каждый входит по четыре автоматных рожка, есть возможность регулировки высоты колена, внутрь вставляются наколенники из неопрена. Боевую рубаху можно носить под бронежилетом, она выполнена из хлопковой ткани с эластаном (5%). Рубаха пропитана специальными средствами, которые предотвращают впитывание запахов, также на ней есть карманы для установки налокотников.

Артем Степаненко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Куртка сделана из хлопкополиэфирной ткани (50% хлопок, 50% полиэфир). «Если на куртку надеть бронежилет, то остается доступ в боковые карманы», — говорит Дугельная, поясняя, что куртка состоит из 88 деталей, брюки — из 92, а боевая рубаха — из 35. По ее словам, в старых комплектах одежды было максимум 30 деталей.

Когда военные получат новую форму

В планах «Гардарики» нанять около 500 человек, открыть цех в Тульской области, а также в одной из кавказских республик, сказал Степаненко, но не раскрыл детали госконтракта — объем производства и стоимость комплекта формы, ссылаясь на секретность.

Новую летнюю форму на предприятии неформально называют «семицветом» из-за семи цветов в камуфлированной расцветке ткани, при пошиве используются российские материалы, сказала РБК гендиректор компании Ксения Дугельная.

Ксения Дугельная (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Образцы формы, одобренные военным ведомством, были в линейке моделей компании, заметил Степаненко, но их дорабатывали. Экспериментальные образцы, по его словам, проходят испытания в зоне военной операции. Степаненко утверждает, что модели в линейке «Гардарики» были разработаны на собственные средства. «Все думают, что это небольшая сумма, а она исчисляется десятками миллионов», — сказал он, добавив, что с партнером в течение трех лет занимался производством тактической и специализированной одежды.

Первая партия формы для военных, говорит Степаненко, будет готова через неделю. Один комплект отправят на «приемку», а затем, в случае положительного результата, партия одежды поступит на склады Минобороны, откуда ее распределят по подразделениям.