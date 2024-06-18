В Санкт-Петербурге неизвестный подстрелил мотоциклиста на КАД

Фото: Никита Попов / РБК

Неизвестный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга выстрелил в мотоциклиста во время движения по Кольцевой автодороге, мужчина пострадал, сообщают «Фонтанка» и 78.ru.

Накануне, 17 июня, в полицию обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что в него выстрелили, когда он ехал на мотоцикле по КАД. Конфликтов с другими участниками движения у него не было, подчеркнул мотоциклист.

Пострадавшего доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. «Фонтанка» уточняет, что мужчина получил ранение в спину. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

РБК обратился за комментарием к начальнику Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В начале июня мужчина устроил стрельбу из пневматического ружья в московском районе Бибирево. В результате пострадали два проходивших мимо человека — мужчина и женщина.

Прокуратура уточнила, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам злоумышленник объяснил свои действия тем, что мешали спать звуки птиц с улицы.