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Политика ,  
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Президент Чехии получил травму во время езды на мотоцикле

Президент Чехии Петр Павел получил травму во время езды на мотоцикле
Травма — несерьезная, но 62-летний Петр Павел какое-то время пробудет под наблюдением в Центральном военном госпитале, сообщили в его канцелярии

Президент Чехии Петр Павел получил травму, катаясь на мотоцикле, сообщила канцелярия главы республики в соцсети X.

Там отметили, что травма — несерьезная, но 62-летний президент какое-то время пробудет под наблюдением в Центральном военном госпитале.

В госпитале подтвердили Novinky.cz, что Павел не получил серьезных повреждений. В полиции уточнили, что авария произошла на закрытой спортивной трассе.

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Фото:Сергей Нужненко / File Photo / Reuters

Павел известен своей страстью к мотоциклам. Ему принадлежит BMW GS1250. Он увлекался ездой на мотоцикле, будучи главой военного комитета НАТО (2015-2018 гг.), и не оставил свое увлечение, став президентом. В качестве охраны его сопровождают полицейские на мотоциклах, отмечает издание.

В апреле чешский лидер поранился во время стрельбы из длинноствольного оружия. Во время его визита в Злинский край журналисты обратили внимание на рану над правой бровью, которую Павел прикрывал носовым платком, напоминает Novinky.cz.

Отставной генерал Петр Павел выиграл президентские выборы в Чехии в январе 2023 год.

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Елена Чернышова
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