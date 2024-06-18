ТАСС узнал о признании актера из «Слова пацана» в разбое

Актер Сергей Базанов, сыгравший члена группировки «Универсам» Демида в сериале «Слово пацана», признался в разбое, но отверг обвинение в убийстве в составе организованной группы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Базанову вменяют убийство предпринимателя в 2011 году в составе группы лиц из корыстных побуждений (пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса). Ему грозит пожизненное лишение свободы. Кроме Базанова по делу проходят по меньшей мере три человека уточнил собеседник агентства.

Как отмечает ТАСС, обвинение фигурантам утяжелили, разбой им вменяют в дополнение к убийству. «Сам Базанов и еще один фигурант признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве. С ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — сказал агентству источник.

Статья 162 Уголовного кодекса («Разбой») предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Два других фигуранта дела Базанова — Хайдаров С. С. и Григорий Галустов, отметил собеседник издания. С его слов, последнему, как и Базанову, предъявлено обвинение в разбое. Галустов дал показания против актера и назвал его организатором убийства и разбойного нападения, добавил источник.

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Базанова в конце декабря 2023 года. По версии следствия, в 2011 году банда, в состав которой входил актер, напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке в Москве. Тогда нападавшие тяжело ранили предпринимателя выстрелом в голову и похитили его сумку с $900 тыс. Потерпевшего госпитализировали, но через несколько дней он умер.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» снял режиссер Жора Крыжовников. В основу сценария положена книга Роберта Гараева о казанских молодежных преступных группировках конца 1980-х годов, соперничавших из-за права контролировать районы города. Выход сериала спровоцировал общественную дискуссию вокруг молодежной преступности и влияния на нее массовой культуры. В стране неоднократно звучали призывы запретить картину.