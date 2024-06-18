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Общество ,  
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ТАСС узнал о признании актера из «Слова пацана» в разбое

ТАСС: обвиняемый в убийстве актер из «Слова пацана» Базанов признался в разбое

Актер Сергей Базанов, сыгравший члена группировки «Универсам» Демида в сериале «Слово пацана», признался в разбое, но отверг обвинение в убийстве в составе организованной группы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Базанову вменяют убийство предпринимателя в 2011 году в составе группы лиц из корыстных побуждений (пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса). Ему грозит пожизненное лишение свободы. Кроме Базанова по делу проходят по меньшей мере три человека уточнил собеседник агентства.

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Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Как отмечает ТАСС, обвинение фигурантам утяжелили, разбой им вменяют в дополнение к убийству. «Сам Базанов и еще один фигурант признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве. С ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — сказал агентству источник.

Статья 162 Уголовного кодекса («Разбой») предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Два других фигуранта дела Базанова — Хайдаров С. С. и Григорий Галустов, отметил собеседник издания. С его слов, последнему, как и Базанову, предъявлено обвинение в разбое. Галустов дал показания против актера и назвал его организатором убийства и разбойного нападения, добавил источник.

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Базанова в конце декабря 2023 года. По версии следствия, в 2011 году банда, в состав которой входил актер, напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке в Москве. Тогда нападавшие тяжело ранили предпринимателя выстрелом в голову и похитили его сумку с $900 тыс. Потерпевшего госпитализировали, но через несколько дней он умер.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» снял режиссер Жора Крыжовников. В основу сценария положена книга Роберта Гараева о казанских молодежных преступных группировках конца 1980-х годов, соперничавших из-за права контролировать районы города. Выход сериала спровоцировал общественную дискуссию вокруг молодежной преступности и влияния на нее массовой культуры. В стране неоднократно звучали призывы запретить картину.

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Теги
Слово Пацана. Кровь на асфальте сериал актер разбой уголовное дело убийство

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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