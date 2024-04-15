В РПЦ выступили против премьеры сериала «Слова пацана» на телевидении
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» нельзя показывать и рекламировать на федеральных каналах, особенно в условиях спецоперации. Об этом заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Кирилл.
По его словам, сериал романтизирует насилие и призывает создавать банды молодежи, в то время как в зоне военной операции «проливается настоящая кровь».
«Сегодня тысячи рекламы в течение дня об этом фильме, и на это невозможно просто смотреть. <...> Я категорически, считаю, как митрополит, как гражданин, как священнослужитель Русской Православной Церкви, что это невозможно показывать», — написал митрополит Кирилл.
Он считает, что сериал показывает общество, оправдывающее насилие. «В этом понимании «Слово пацана» — своеобразный манифест в защиту насилия», — заявил митрополит.
Ранее телеканал НТВ сообщил, что премьера нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» на телевидении состоится весной. Точные даты показа телеканал не сообщил.
В декабре 2023 года глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о негативном влиянии сериалов о бандах подростков. Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец попросила Роскомнадзор запретить «Слово пацана». По ее мнению, он «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи», а любой желающий может посмотреть его, несмотря на маркировку 18+.
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