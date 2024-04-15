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В РПЦ выступили против премьеры сериала «Слова пацана» на телевидении

В РПЦ заявили, что «Слово пацана» нельзя показывать на НТВ во время спецоперации
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» нельзя показывать и рекламировать на федеральных каналах, особенно в условиях спецоперации. Об этом заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Кирилл.

По его словам, сериал романтизирует насилие и призывает создавать банды молодежи, в то время как в зоне военной операции «проливается настоящая кровь».

«Сегодня тысячи рекламы в течение дня об этом фильме, и на это невозможно просто смотреть. <...> Я категорически, считаю, как митрополит, как гражданин, как священнослужитель Русской Православной Церкви, что это невозможно показывать», — написал митрополит Кирилл.

Он считает, что сериал показывает общество, оправдывающее насилие. «В этом понимании «Слово пацана» — своеобразный манифест в защиту насилия», — заявил митрополит.

Телеканал НТВ сообщил о судьбе показа сериала «Слово пацана» в эфире
Life
Кадр из сериала &laquo;Слово пацана. Кровь на асфальте&raquo;

Ранее телеканал НТВ сообщил, что премьера нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» на телевидении состоится весной. Точные даты показа телеканал не сообщил.

В декабре 2023 года глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о негативном влиянии сериалов о бандах подростков. Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец попросила Роскомнадзор запретить «Слово пацана». По ее мнению, он «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи», а любой желающий может посмотреть его, несмотря на маркировку 18+.

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РПЦ Слово Пацана. Кровь на асфальте Военная операция на Украине
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