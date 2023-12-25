Суд в Москве арестовал актера из сериала «Слово пацана» за убийство в 2011 году

Актера из сериала «Слово пацана» арестовали по обвинению в убийстве

Сергей Базанов (в центре) в сериале «Слово пацана» (Фото: видеосервис Wink, онлайн-кинотеатр Start)

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу Сергея Базанова, подозреваемого в совершении убийства в 2011 году, сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале. Так зовут актера, сыгравшего эпизодическую роль члена группировки «Универсам» Демида в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Базанову было предъявлено обвинение по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц или организованной группой из корыстных побуждений). Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы.

По данным суда, Базанов, действуя в составе группы и руководствуясь корыстными мотивами, совершал разбойные нападения и убийства на территории Москвы.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 февраля 2024 года», — сообщили в суде.

В разговоре с РБК консультант сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Роберт Гараев подтвердил, что у них был актер по имени Сергей Базанов, но является ли он тем самым задержанным Базановым, Гараев не знает.

О том, что задержанным является актер из сериала «Слово пацана», также сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, банда, в которую, как утверждает следствие, входил Базанов, напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке в Москве в 2011 году. Ее участники выстрелили в голову потерпевшему из пистолета, похитили у него сумку с $900 тыс. и скрылись. Пострадавшего бизнесмена госпитализировали, но в итоге он умер, передавало агентство «Москва».

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Сериал «Слово пацана» снят режиссером Жорой Крыжовниковым по книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Сюжет повествует о «казанском феномене» — увеличении в 1970–1980-х годах численности молодежных группировок в Казани, которые конкурировали за контроль над районами. Гараев был участником тех событий и консультировал создателей сериала.