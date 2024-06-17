Пашинян предложил Азербайджану провести референдум из-за 100 кв. м

Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Вопрос об обмене территориями, если такой возникнет в процессе делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, следует решать через референдум. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, передает агентство «Новости Армении».

«Пока восстанавливаются границы, существовавшие во времена Советского Союза. Не исключено, что наступит момент, когда Армения и Азербайджан достигнут новых договоренностей», — сказал Пашинян.

Он предположил, что стороны могут обсудить вопрос об уступках даже 100 кв. м. «Но это должно быть сделано путем референдума», — подчеркнул глава армянского правительства.

В апреле Ереван и Баку начали делимитацию границ между странами. Стороны намерены вернуть границы, которые были на момент распада СССР.

24 мая Армения и Азербайджан отвели войска из Тавушской области, где будет проходить граница двух стран.

В тот же день Азербайджан получил контроль над четырьмя селами в Газахском районе — Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы. Их общая площадь составила 6,5 кв. км. Эти села находились под контролем Еревана с 1990-х годов.

Жители Армении с недовольством отнеслись к такому решению, в Тавушском регионе начались митинги, местные жители перекрывали трассы.

Затем демонстрации начали проводить в Ереване, оппозиционеры требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акции организует движение «Тавуш во имя Родины».