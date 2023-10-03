SuperJob: число вакансий в ИТ-сфере в России выросло на 10% за год

Количество вакансий в ИТ-сфере в России выросло на 10% за год

Число вакансий в ИТ-сфере за год выросло на 10%, подсчитал SuperJob. Зарплатное предложение в этом сегменте показывает наибольший темп роста: +7,9% за год и +5,2% к январю

Фото: Silas Stein / Getty Images

За год число вакансий в ИТ-сфере выросло на 10%, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК). По данным аналитиков, наиболее высокий спрос наблюдается в следующих сегментах:

разработка и программирование;

внедрение и сопровождение программного обеспечения;

инжиниринг;

информационная безопасность;

аналитика.

Также в ИТ-сфере быстрее других растет зарплатное предложение: за год оно увеличилось на 7,9% в номинальном выражении без учета инфляции, а по отношению к январю текущего года оплата труда ИТ-специалистов уже выросла на 5,2%.

В топ-5 сфер по приросту зарплатного предложения по отношению к январю также входят строительство (+4,4%), маркетинг, реклама и PR (+4,2%), кадры (+4%) и банковское дело (+3,8%).

Среди ИТ-специалистов больше всего выросло зарплатное предложение для системных архитекторов — годовой прирост составил 16,7%. Им предлагают платить в среднем 350 тыс. руб. (на руки, после уплаты налогов, без учета бонусов, дополнительных льгот и компенсаций), а максимально — 600 тыс. руб.

Программистам Java предлагают платить 300 тыс. руб. в среднем и 500 тыс. руб. максимально. Годовой прирост средней рыночной зарплаты ля этой специальности составил 11,1%. Инженерам DevOps готовы платить 500 тыс. руб. максимально и 280 тыс. руб. в среднем (+12% за год). Программистам Python и PHP в среднем предлагают 270 тыс. руб. в среднем и 550 тыс. руб. максимально (+8%). Зарплатное предложение для разработчиков Android за год также выросло на 8%: в среднем этим специалистам предлагают платить 270 тыс. руб., а максимально — 500 тыс. руб.

В прошлом году в топ-7 наиболее востребованных направлений среди ИТ-специалистов входили инжиниринг, разработка ПО, системное администрирование, управление продуктами/проектами, внедрение и сопровождение ПО, аналитика и информационная безопасность/защита информации.

Годовой прирост средних рыночных зарплат в Москве в отрасли информационных технологий к декабрю 2022-го составил 16,5%. Кроме того, работодатели из сферы ИТ чаще других организуют обучение сотрудников, проводят корпоративные мероприятия, предлагают полис добровольного медицинского страхования (ДМС).