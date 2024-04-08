Ракова сообщила о росте популярности рабочих профессий в Москве

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В настоящий момент столичные власти отмечают тенденцию к росту популярности рабочих специальностей среди москвичей всех возрастов: молодежь все чаще получает среднее профессиональное образование (СПО), а взрослые активно переобучаются на актуальные рабочие профессии. Об этом 8 апреля в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, этот тренд служит отражением глобальных сдвигов на рынке труда. «Сейчас все — и ребята, и родители начинают понимать, что высшее образование — это не панацея, оно не является гарантией успеха в жизни и единственным кадровым треком», — отметила Ракова. В связи с этим власти Москвы последние годы занимаются модернизацией СПО по двум ключевым направлениям: это образовательные программы под требования отраслей экономики и даже конкретных предприятий, а также обновление материально-технической базы колледжей.

Еще одним направлением городской политики на рынке труда можно назвать развитие системы профориентации. Так, по словам Раковой, в Москве часть ознакомительных мероприятий проходят на базе специализированного центра «Профессии будущего». Школьники могут изучить там ситуацию на рынке труда, познакомиться с потенциальными работодателями и спросить совета у карьерных экспертов. Для взрослых в центре открыты программы переквалификации по самым разным специальностям, всего 75 коротких треков. За время работы центра «Профессии будущего», рассказала вице-мэр, его посетили свыше 40 тыс. школьников, к тому же около 2,3 тыс. взрослых проходят переобучение прямо сейчас, а уже 300 москвичей полностью завершили одну из программ по востребованным специальностям.