При взрыве на военном полигоне в Чехии получили ранения девять человек

Девять человек пострадали при взрыве на военном полигоне в Чехии

Фото: M-SUR / Fotodom / Shutterstock

Девять военнослужащих получили ранения при взрыве на военном полигоне в Чехии, сообщил Чешскому информационному агентству (ČTK) представитель Оломоуцкой университетской больницы Адам Фричер.

Четырех человек отправили в Оломоуцкую университетскую больницу, еще четверых — в Оломоуцкий военный госпиталь, одному оказали помощь на месте. Двух из общего числа пострадавших доставили в медучреждение на вертолете, рассказал Фричер.

Он отметил, что характер травм военных неизвестен, но они проходят первичное обследование, в том числе компьютерную томографию.

17 июня чешская армия сообщила, что на их военном полигоне в городе Либава, расположенном на востоке страны, взорвался неустановленный боеприпас. Расследованием инцидента занялась военная полиция. Армия Чехии назвала это серьезным происшествием.

ČTK обратило внимание, что на сайте Либавского военного округа отмечается, что на 17 июня в военной зоне запланированы учения, ограничено движение на подъездных дорогах и через окрестные населенные пункты.

В этот же день, но уже на западе Чехии, в военном округе Градиште начались международные учения войск химической защиты. Во время проведения учений подразделения отрабатывают действия в ситуациях, которые возникают после применения оружия массового поражения.