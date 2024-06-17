 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Девять человек пострадали при взрыве на военном полигоне в Чехии

При взрыве на военном полигоне в Чехии получили ранения девять человек
Фото: M-SUR / Fotodom / Shutterstock
Фото: M-SUR / Fotodom / Shutterstock

Девять военнослужащих получили ранения при взрыве на военном полигоне в Чехии, сообщил Чешскому информационному агентству (ČTK) представитель Оломоуцкой университетской больницы Адам Фричер.

Четырех человек отправили в Оломоуцкую университетскую больницу, еще четверых — в Оломоуцкий военный госпиталь, одному оказали помощь на месте. Двух из общего числа пострадавших доставили в медучреждение на вертолете, рассказал Фричер.

Он отметил, что характер травм военных неизвестен, но они проходят первичное обследование, в том числе компьютерную томографию.

Полицию Чехии привели в повышенную готовность из-за угрозы теракта
Общество

17 июня чешская армия сообщила, что на их военном полигоне в городе Либава, расположенном на востоке страны, взорвался неустановленный боеприпас. Расследованием инцидента занялась военная полиция. Армия Чехии назвала это серьезным происшествием.

ČTK обратило внимание, что на сайте Либавского военного округа отмечается, что на 17 июня в военной зоне запланированы учения, ограничено движение на подъездных дорогах и через окрестные населенные пункты.

В этот же день, но уже на западе Чехии, в военном округе Градиште начались международные учения войск химической защиты. Во время проведения учений подразделения отрабатывают действия в ситуациях, которые возникают после применения оружия массового поражения.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Чехия полигон военнослужащие взрыв

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины
Политика
В Балтиморе взорвали рухнувшую на контейнеровоз ферму моста. Видео
Общество
В Ростовской области взорвался автомобиль начальника штаба воинской части
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Ошибка на форме Украины и запрет флага России. Что происходит на Евро Спорт, 16:25
Ошибка на форме Украины и запрет флага России. Что происходит на Евро Спорт, 16:25
Выручка, прибыль, убыток: при каком их соотношении пора бить тревогу Pro, 16:22
Штаб Байдена выделил $50 млн на дискредитацию Трампа перед дебатами Политика, 16:20
Акции майнинговых компаний в июне опередили биткоин по темпам роста Крипто, 16:09
Третья ракетка мира Арина Соболенко отказалась ехать на Олимпиаду Спорт, 16:05
Новым гендиректором «Глория Джинс» стал экс-глава СУЭК Максим Басов Бизнес, 16:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Румыния — Украина. Онлайн матча первого тура Евро Спорт, 16:00
Сборные Украины и Румынии назвали составы на матч Евро Спорт, 15:56
«Русская Медиагруппа» — о роли медиа в международных отношениях РБК Компании, 15:55
Девять человек пострадали при взрыве на военном полигоне в Чехии Политика, 15:45
Шри-Ланка заявила о безответных запросах Киеву об участии граждан в боях Политика, 15:44
Сербские фанаты подрались друг с другом на Евро из-за флага Албании Спорт, 15:36
Сбербанк оценивает IТ-специалистов всего за один день. Как все устроено Pro, 15:30