 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

На военном полигоне в Чехии произошел взрыв

Несколько человек пострадали в результате «серьезного происшествия» на военном полигоне, сообщила чешская армия. Военная полиция начала расследование
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

На военном полигоне в Либаве взорвался пока не установленный боеприпас, объявила армия Чехии в Twitter (переименован в X).

Ведомство назвало произошедшее серьезным происшествием.

«К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие. Мы стараемся оказать помощь как можно быстрее, задействован вертолет спасательной службы. Этим инцидентом занимается военная полиция», — сказано в сообщении.

Либава находится на востоке Чехии, неподалеку от города Оломоуц.

Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины
Политика
Фото:mesko.com.pl

Пражская полиция в апреле назвала доказанной вину России в двух взрывах на складах боеприпасов в Чехии, произошедших в октябре и декабре 2014 года во Врбетице.

Они прогремели на складах с оружием немецкой компании Imex, вооружение планировали продать Украине. Тогда погибли два гражданина Чехии, ущерб превысил 1 млрд крон. Прага в связи с этим объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (предполагаемые настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин), которых также подозревали в отравлении Скрипалей в Великобритании, но весной 2024-го приостановила расследование, поскольку не смогла добиться экстрадиции подозреваемых.

МИД России называл обвинения в адрес Москвы по поводу взрывов «позором на весь мир» и «абсолютным тупиком», Кремль согласился с этими формулировками.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Чехия взрыв склад боеприпасов

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Полицию Чехии привели в повышенную готовность из-за угрозы теракта
Общество
После взрыва машины начальника штаба в Ростовской области завели дело
Общество
Под Саратовом произошел взрыв на газопроводе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Суперкомпьютеры оценили шансы Украины на выход в 1/8 финала Евро Спорт, 14:51
В Чехии начались крупнейшие учения войск химической защиты Политика, 14:48
WSJ узнала об обсуждении обмена задержанных в Словении «шпионов» Политика, 14:45
В Тонге 18-летний кайтсерфер утонул за полтора месяца до Олимпиады Спорт, 14:38
Путин обсудил с Воробьевым поликлиники и обманутых дольщиков Политика, 14:36
Суд заочно арестовал главреда «Важных историй» Политика, 14:25
В Мариуполе подросток выстрелом из гранатомета ранил троих детей Общество, 14:25
Максимум разделов с выгодой до 11 880 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
TOI узнала о планах Индии производить Stryker вместо советских БМП-2 Политика, 14:24
Флаг России запретили проносить на стадион. Что происходит на Евро-2024 Спорт, 14:23
Индекс ОФЗ обновил минимум с марта 2022 года Инвестиции, 14:19
Следователи задержали подозреваемого в убийстве на юге Москвы Общество, 14:09
МОК подтвердил отказ в допуске на Олимпиаду лучшим российским борцам Спорт, 14:02
Путин впервые с 2000 года посетит КНДР Политика, 14:01
Суперкомпьютер оценил шансы Украины на победу в первом матче Евро Спорт, 13:59