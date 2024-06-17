На военном полигоне в Чехии произошел взрыв
На военном полигоне в Либаве взорвался пока не установленный боеприпас, объявила армия Чехии в Twitter (переименован в X).
Ведомство назвало произошедшее серьезным происшествием.
«К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие. Мы стараемся оказать помощь как можно быстрее, задействован вертолет спасательной службы. Этим инцидентом занимается военная полиция», — сказано в сообщении.
Либава находится на востоке Чехии, неподалеку от города Оломоуц.
Пражская полиция в апреле назвала доказанной вину России в двух взрывах на складах боеприпасов в Чехии, произошедших в октябре и декабре 2014 года во Врбетице.
Они прогремели на складах с оружием немецкой компании Imex, вооружение планировали продать Украине. Тогда погибли два гражданина Чехии, ущерб превысил 1 млрд крон. Прага в связи с этим объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (предполагаемые настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин), которых также подозревали в отравлении Скрипалей в Великобритании, но весной 2024-го приостановила расследование, поскольку не смогла добиться экстрадиции подозреваемых.
МИД России называл обвинения в адрес Москвы по поводу взрывов «позором на весь мир» и «абсолютным тупиком», Кремль согласился с этими формулировками.
Упал — поднялся.
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