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Общество ,  
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Полицию Чехии привели в повышенную готовность из-за угрозы теракта

Полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах в связи с информацией о возможном теракте. Об этом сообщает Idnes со ссылкой на источники.

Меры безопасности усилили в торговых центрах, на остановках общественного транспорта и на железнодорожных вокзалах. Полицейские перешли на круглосуточный режим работы до особого распоряжения. Им приказали следить за подозрительными лицами. 

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что «полиция в настоящее время принимает меры предосторожности». Он отметил, что у полиции нет конкретной информации о непосредственной угрозе.

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Позже Ракушан написал в соцсети Х, что полиция расследует дело, связанное с нападениями за границей. Подозреваемый был задержан. В понедельник, 10 июня, соберется Государственный совет безопасности Чехии. Министр пообещал, что после этого опубликует дополнительную информацию.

Последний раз меры безопасности были усилены больше месяца назад, отмечает Idnres. 30 апреля на работу вывели больше полицейских, чем обычно, в связи с организацией чемпионата по хоккею в Праге и Остраве. Ракушан назвал это превентивной мерой.

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