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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР обнаружили схрон оружия, заготовленный в 2014 году

УФСБ: в ДНР нашли схрон оружия, сделанный в 2014 году украинскими силовиками
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Под Артемовском (украинское название — Бахмут) в ДНР нашли схрон с вооружением и боеприпасами, заготовленный правоохранительными органами Украины в 2014 году, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.

По данным ведомства, оттуда изъяли 20 автоматов АКС-74У, 184 пистолетов ПМ и 18,6 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию. В УФСБ считают, что это вооружение незаконно вывезли из местного склада полиции для дальнейшей передачи «украинским националистическим батальонам».

Российские военнослужащие установили контроль над Артемовском в мае 2023 года. Город расположен на северо-востоке ДНР. По состоянию на 2022 год численность его населения составляла 71 тыс. человек.

Оружие и боеприпасы пообещали передать в подразделения Минобороны России после проверки и обслуживания.

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Ранее схрон Вооруженных сил Украины обнаружили в Авдеевке в ДНР. По данным Минобороны России, там находились американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-миллиметровые осколочные мины и немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.

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Теги
Россия Украина ДНР ФСБ
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