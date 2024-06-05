В ДНР обнаружили схрон оружия, заготовленный в 2014 году
Под Артемовском (украинское название — Бахмут) в ДНР нашли схрон с вооружением и боеприпасами, заготовленный правоохранительными органами Украины в 2014 году, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.
По данным ведомства, оттуда изъяли 20 автоматов АКС-74У, 184 пистолетов ПМ и 18,6 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию. В УФСБ считают, что это вооружение незаконно вывезли из местного склада полиции для дальнейшей передачи «украинским националистическим батальонам».
Российские военнослужащие установили контроль над Артемовском в мае 2023 года. Город расположен на северо-востоке ДНР. По состоянию на 2022 год численность его населения составляла 71 тыс. человек.
Оружие и боеприпасы пообещали передать в подразделения Минобороны России после проверки и обслуживания.
обнаружили в Авдеевке в ДНР. По данным Минобороны России, там находились американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-миллиметровые осколочные мины и немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.
Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео
Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве
Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео
В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону
Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ
НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией
Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео
Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС
Что пьёт Петербург во время ПМЭФ
Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года