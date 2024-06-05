УФСБ: в ДНР нашли схрон оружия, сделанный в 2014 году украинскими силовиками

В ДНР обнаружили схрон оружия, заготовленный в 2014 году

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Под Артемовском (украинское название — Бахмут) в ДНР нашли схрон с вооружением и боеприпасами, заготовленный правоохранительными органами Украины в 2014 году, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по республике.

По данным ведомства, оттуда изъяли 20 автоматов АКС-74У, 184 пистолетов ПМ и 18,6 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию. В УФСБ считают, что это вооружение незаконно вывезли из местного склада полиции для дальнейшей передачи «украинским националистическим батальонам».

Российские военнослужащие установили контроль над Артемовском в мае 2023 года. Город расположен на северо-востоке ДНР. По состоянию на 2022 год численность его населения составляла 71 тыс. человек.

Оружие и боеприпасы пообещали передать в подразделения Минобороны России после проверки и обслуживания.