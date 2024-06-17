Медведев предложил создать реестр убытков от западных санкций

Медведев: нужно подсчитать убытки от западных санкций, чтобы предъявить счет

Дмитрий Медведев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна подсчитать убытки, понесенные из-за введенных против нее санкций, и предъявить западным странам счет. Об этом он сообщил на заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!», которое позиционирует себя как антиколониальное.

«Можно было бы заняться систематизацией и подсчетом ущерба странам, пострадавшим от санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН. Таких государств наберется немало. И собираемся его подсчитывать, чтобы в определенных ситуациях предъявить странам, которые вводили в отношении России санкции, понесенные нами убытки», — цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, для этого требуется создать специальный реестр потерь от «преступлений колониальной эпохи и неоколониализма» для выплаты возможных компенсаций.

Медведев также предложил расширять географию форума движения «За свободу наций!», провести выездные заседания постоянного комитета в Латинской Америке и Африке в 2024 и 2025 годах.

17 июня 2024 года Медведев заявил, что санкции, количество которых «измеряется тысячами», не мешают развитию России и укреплению ее взаимоотношений с партнерами по БРИКС.

США 12 июня 2024 года в очередной раз расширили санкции против России: новые ограничения затронули в том числе финансовую инфраструктуру. После этого Мосбиржа остановила торги валютными парами с долларом и евро. Москва считает введенные против нее ограничения незаконными. Следом за США санкции расширили Великобритания и Канада.