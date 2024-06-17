Над Белгородской областью сбили беспилотник

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

Атаку пресекли около 11:00 мск, уточняет ведомство.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что два села Грайворонского городского округа подверглись атакам дронов. Никто из жителей не пострадал.

Минобороны регулярно отчитывается о перехвате и уничтожении беспилотников над российскими регионами.

В частности, минувшей ночью силы ПВО сбили шесть аппаратов: три в Липецкой области, два — в Воронежской, и один — в Белгородской.