Дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта в Шебекинском городском округе, никто из мирных жителей не пострадал, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В поселке Красное после взрыва загорелось транспортное средство — огнем повреждено полностью», — написал он.
Второй случай произошел в Шебекино. Беспилотник упал в черте города, никто не пострадал.
Минобороны России также сообщило о ликвидации БПЛА около 14:00 мск. По словам ведомства, средствами ПВО над территорией Белгородской области было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата.
28 мая в ведомстве сообщили об атаках дронов на Курскую и Белгородскую области. Средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над территориями двух регионов.
В этот же день в Белгородской области дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный Грайворонского городского округа. После падения беспилотник взорвался, пострадавших нет, уточнил Гладков.
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