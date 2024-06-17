Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на Грайворон
Сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области подверглись нападению с помощью дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Но в селе Козинка сброшенное взрывное устройство привело к задымлению кровли многоквартирного дома. А в селе Глотово повреждения получили четыре автомобиля.
Кроме того, повреждены линии электропередачи, света нет в поселках Совхозный, Казачок, Горьковский и Чапаевский, а также в селе Головчино.
Гладков пообещал, что ремонт ЛЭП начнется после согласования с Министерством обороны.
Утром Минобороны сообщало о перехвате шести дронов над приграничными регионами, в том числе одного над Белгородской областью.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде