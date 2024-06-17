Губернатор Гладков: два села подверглись атакам дронов в Белгородской области

Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на Грайворон

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Сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области подверглись нападению с помощью дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Но в селе Козинка сброшенное взрывное устройство привело к задымлению кровли многоквартирного дома. А в селе Глотово повреждения получили четыре автомобиля.

Кроме того, повреждены линии электропередачи, света нет в поселках Совхозный, Казачок, Горьковский и Чапаевский, а также в селе Головчино.

Гладков пообещал, что ремонт ЛЭП начнется после согласования с Министерством обороны.

Утром Минобороны сообщало о перехвате шести дронов над приграничными регионами, в том числе одного над Белгородской областью.