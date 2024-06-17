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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на Грайворон

Губернатор Гладков: два села подверглись атакам дронов в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области подверглись нападению с помощью дронов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Но в селе Козинка сброшенное взрывное устройство привело к задымлению кровли многоквартирного дома. А в селе Глотово повреждения получили четыре автомобиля.

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Кроме того, повреждены линии электропередачи, света нет в поселках Совхозный, Казачок, Горьковский и Чапаевский, а также в селе Головчино.

Гладков пообещал, что ремонт ЛЭП начнется после согласования с Министерством обороны.

Утром Минобороны сообщало о перехвате шести дронов над приграничными регионами, в том числе одного над Белгородской областью.

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Персоны
Белгородская область Грайворон дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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