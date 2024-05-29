Суд отклонил жалобу на изъятие акций производителя оптических систем

Акции оптико-механического завода перешли в госсобственность по иску прокуратуры. Акционеры — «Иснов» и «Сибмир» — пытались обжаловать решение, заявив об отсутствии «предмета и цели» прокурорской проверки, жалобу отклонили

Арбитражный суд Волго-Вятского округа ставил без изменения решение об изъятии акций Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ) в пользу государства и отклонил жалобы акционеров — новосибирских компаний ООО «Сибмир» и АО «Иснов», сообщает «Коммерсантъ». В декабре в удовлетворении их жалоб отказал Второй арбитражный апелляционный суд.

Решение о взыскании акций РОМЗ в доход государства у «Иснов» и «Сибмир» в конце сентября 2023 года принял Арбитражный суд Ярославской области, удовлетворив иск Генпрокуратуры. Этому предшествовала проверка надзорного ведомства, которое пришло к выводу, что завод в 1990-х приватизировали незаконно: приватизацию проводили органы региональной власти, в то время как собственником РОМЗ была Российская Федерация.

В жалобе «Иснов», которую цитирует «Коммерсантъ», говорится, что в материалах дела «не представлено абсолютно никаких доказательств — оснований, предмета и цели прокурорской проверки, в ходе и по итогам которой прокурору стало бы известно о предполагаемом нарушении законодательства». Авторы жалобы заявили, что в момент приватизации государственный реестр вело Министерство экономики и финансов РСФСР, то есть она не могла произойти без ведома властей; помимо того, указали они, комитет по управлению госимуществом Ярославской области «был наделен правами территориального агентства Госкомимущества», то есть мог действовать от лица государства.

В прокуратуре с этими доводами не согласились. В отзыве ведомства говорится, что органы власти Ярославской области не наделялись полномочиями по распоряжению объектами федеральной собственности, а госпредприятие РОМЗ никогда не передавалось в собственность региона.

Ростовский оптико-механический завод был зарегистрирован в 1996 году в Ярославской области. Предприятие производит оптическое оборудование для военной техники, в том числе для танков и стрелкового оружия, занимается его ремонтом. Среди основных заказчиков на его сайте указаны Минобороны, ФСБ и МВД. В январе 2023 года РОМЗ начал поставку тепловизоров нового поколения ТКН-3ТП для танков.