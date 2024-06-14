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Война санкций ,  
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Володин назвал доллар токсичной валютой

Сюжет
Война санкций
Курс доллара ЦБ USD ₽88,208 -0,91% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

США используют доллар как инструмент политического давления, поэтому многие страны отказываются от этой токсичной валюты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

«Доллар стал токсичным. Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов нашей страны», — написал он.

По словам Володина, с 2022 года доля «недружественных» валют снизилась почти в пять раз, с 84,7 до 17,8%, а расчеты в рублях и национальных валютах выросли в 3,5 и 15 раз соответственно.

«Сейчас все страны стали понимать, что США используют свою валюту как инструмент политического давления», — подчеркнул спикер Думы. Он отметил, что многие страны отказываются от «токсичного доллара» и в масштабах мирового сообщества это неизбежно.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

США 12 июня расширили санкции против России: новые ограничения затронули в том числе финансовую инфраструктуру.

Попавшая в список Мосбиржа, заявила, что с 13 июня будет не будет проводить торги валютными парами с долларом и евро на валютном рынке, рынке драгметаллов, фондовом и денежном рынках, а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.

В Центробанке уточнили, что сделки с долларами и евро будут проходить на внебиржевом рынке. Там добавили, что юридические и физические лица смогут приобрести или продать валюту через российские банки.

Кремль заявил, что ЦБ — мегарегулятор, способный обеспечить стабильность, а также сообщил о подготовке ответных мер.

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Теги
Персоны
Вячеслав Володин доллары США
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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