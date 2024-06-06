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Подруга американца Блэка рассказала подробности конфликта с ним

Гордон Блэк
Гордон Блэк (Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости)

Потерпевшая по делу Гордона Блэка жительница Владивостока Александра Ващук рассказала о бытовом конфликте, который предшествовал нападению на нее и краже денег, сообщает PrimaMedia.

Ващук познакомилась с Блэком около трех лет назад, и вскоре американец переехал к ней во Владивосток. По словам девушки, она не раз подвергалась физическому насилию со стороны обвиняемого, особенно если тот был нетрезв. Бытовой конфликт, положивший конец их отношениям, случился в начале мая 2024 года. Потерпевшая пыталась покинуть квартиру, а Блэк повалил ее на пол и душил до потери сознания.

По словам Ващук, когда она пришла в себя, отправилась в магазин. За это время Блэк исчез из квартиры вместе с деньгами: в кошельке не хватало 10 тысяч рублей. Девушка вызвала скорую, и медики оказали ей необходимую медпомощь.

«С учетом моего дохода это существенная сумма. Мне для него вообще ничего не было жалко. Ты скажи по-человечески, что нужны деньги на гостиницу, я дам», — приводит слова потерпевшей издание.

По ее словам, как сообщают РИА Новости, Блэку нужна психологическая помощь, а не тюрьма. Следующее заседание назначено на 17 июня.

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Фото:Валентин Антонов / ТАСС

Журналистам Ващук заявила, что не хочет жестокого наказания для бывшего возлюбленного, но он должен ответить по закону. По ее словам, молодой человек психически нездоров, что связано в том числе с прохождением военной службы.

«Человек просто болен, человеку нужна помощь. И об этом знают все, и знают давно. Не зря ему еще в Южной Корее назначили психолога», — сказала Ващук.

По ее словам, Блэк, хотя он совершил преступление, не заслуживает тюрьмы.

«Депортация и так будет пожизненная, без права возвращения», — добавила Ващук.

Американского военного обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса — угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, а также п. «в» ч. 2 ст. 158 — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

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