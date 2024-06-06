Подруга американца Блэка рассказала подробности конфликта с ним

Гордон Блэк (Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости)

Потерпевшая по делу Гордона Блэка жительница Владивостока Александра Ващук рассказала о бытовом конфликте, который предшествовал нападению на нее и краже денег, сообщает PrimaMedia.

Ващук познакомилась с Блэком около трех лет назад, и вскоре американец переехал к ней во Владивосток. По словам девушки, она не раз подвергалась физическому насилию со стороны обвиняемого, особенно если тот был нетрезв. Бытовой конфликт, положивший конец их отношениям, случился в начале мая 2024 года. Потерпевшая пыталась покинуть квартиру, а Блэк повалил ее на пол и душил до потери сознания.

По словам Ващук, когда она пришла в себя, отправилась в магазин. За это время Блэк исчез из квартиры вместе с деньгами: в кошельке не хватало 10 тысяч рублей. Девушка вызвала скорую, и медики оказали ей необходимую медпомощь.

«С учетом моего дохода это существенная сумма. Мне для него вообще ничего не было жалко. Ты скажи по-человечески, что нужны деньги на гостиницу, я дам», — приводит слова потерпевшей издание.

По ее словам, как сообщают РИА Новости, Блэку нужна психологическая помощь, а не тюрьма. Следующее заседание назначено на 17 июня.

Журналистам Ващук заявила, что не хочет жестокого наказания для бывшего возлюбленного, но он должен ответить по закону. По ее словам, молодой человек психически нездоров, что связано в том числе с прохождением военной службы.

«Человек просто болен, человеку нужна помощь. И об этом знают все, и знают давно. Не зря ему еще в Южной Корее назначили психолога», — сказала Ващук.

По ее словам, Блэк, хотя он совершил преступление, не заслуживает тюрьмы.

«Депортация и так будет пожизненная, без права возвращения», — добавила Ващук.

Американского военного обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса — угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, а также п. «в» ч. 2 ст. 158 — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.