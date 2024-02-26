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Военная операция на Украине ,  
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В Германии выявили «фальшивых беженцев» с Украины с гражданством ЕС

В Германии начали проверки из-за получавших пособия под видом беженцев с Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
В Германии выявили несколько случаев, когда предполагаемые беженцы, претендовавшие на социальные пособия, имели гражданство ЕС, а паспорта Украины получили недавно. Они не знали украинского языка и говорили только на венгерском
Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images
Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) Германии проверяет, не могли ли люди с украинскими паспортами незаконно получать социальные пособия в этой стране, сообщает Welt.

После начала боевых действий в феврале 2022 года в Германию уехали более 1 млн украинцев. Люди, бежавшие от военных действий, имеют право на получение статуса беженца или временную защиту, а также на социальные выплаты. Однако, как пишет издание, есть случаи, когда мигранты могут злоупотреблять своим положением.

По данным Focus, власти земли Баден-Вюртемберг заметили, что у некоторых, помимо украинского паспорта, есть гражданство одной из стран ЕС, например Венгрии или Румынии; они скрыли этот факт при въезде. В ряде случаев предполагаемые беженцы не знали украинского языка, а могли общаться только по-венгерски, украинские паспорта они получили недавно. Власти выявили 58 «фальшивых» беженцев, еще рассматривается около 1380 случаев.

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Всего BAMF получила 5609 подобных обращений со всей территории Германии, из них более 2,8 тыс. — из Баварии, передает Der Spiegel. Источник в ведомстве сообщил Welt, что это «люди с украинско-венгерскими связями». Как показали недели проверок, в большинстве случаев паспорта у людей с двойным гражданством были получены на законных основаниях. Однако они все равно не могут претендовать на пособия в Германии, поскольку «на граждан Евросоюза не распространяется действие директивы о временной защите».

«Если выяснится, что предполагаемые беженцы с Украины являются гражданами других стран ЕС, они не должны получать никакой социальной помощи в этой стране», — заявил представитель парламентской фракции ХДС/ХСС по вопросам внутренней политики Александр Тром.

В федеральном Министерстве внутренних дел не смогли уточнить, у скольких украинцев со статусом беженцев есть второе гражданство.

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По данным ООН, свои дома были вынуждены покинуть более 10 млн украинцев, из них примерно 6,3 млн уехали за границу. В марте 2022 года ЕС ввел механизм временной защиты, который дает украинским беженцам право на проживание, доступ к жилью и рынку труда, медицинскую и социальную помощь, а также обучение детей в странах Европейского союза. По состоянию на ноябрь 2023 года этим механизмом воспользовались более 4,2 млн человек, из них 1,2 млн — в Германии.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
беженцы Германия Венгрия Евросоюз пособия Румыния
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