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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об атаке дрона на предприятие в Шебекино

Гладков: украинский дрон атаковал предприятие в Шебекино, поврежден грузовик
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

ВСУ атаковали предприятие в городе Шебекино Белгородской области при помощи дрона-камикадзе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Беспилотник взорвался, в результате повреждена кабина грузового автомобиля.

Кроме того, атаке дрона подверглось село Вязовое в Краснояружском районе. Там при сбросе взрывного устройства выбило окна в частном доме.

В селе Дроновка Грайворонского городского округа украинский беспилотник сбросил взрывчатку на машину, поврежден капот.

По словам губернатора, при атаках никто не пострадал.

Два человека пострадали при атаке дронов на Шебекинский округ
Политика
Фото:Александр Ратушняк / Reuters

Накануне, 15 июня, дроны-камикадзе ВСУ атаковали Шебекинский городской округ, в результате два местных жителя получили осколочные ранения.

14 июня в Шебекино после обстрела со стороны Украины обрушился подъезд пятиэтажки. Пять человек погибли, еще шесть пострадали.

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Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область ВСУ Шебекино беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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