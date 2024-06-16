Гладков сообщил об атаке дрона на предприятие в Шебекино

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

ВСУ атаковали предприятие в городе Шебекино Белгородской области при помощи дрона-камикадзе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Беспилотник взорвался, в результате повреждена кабина грузового автомобиля.

Кроме того, атаке дрона подверглось село Вязовое в Краснояружском районе. Там при сбросе взрывного устройства выбило окна в частном доме.

В селе Дроновка Грайворонского городского округа украинский беспилотник сбросил взрывчатку на машину, поврежден капот.

По словам губернатора, при атаках никто не пострадал.

Накануне, 15 июня, дроны-камикадзе ВСУ атаковали Шебекинский городской округ, в результате два местных жителя получили осколочные ранения.

14 июня в Шебекино после обстрела со стороны Украины обрушился подъезд пятиэтажки. Пять человек погибли, еще шесть пострадали.