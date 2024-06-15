Два человека пострадали при атаке дронов на Шебекинский округ

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Украинские дроны-камикадзе совершили атаку на Шебекинский городской округ, пострадали два местных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Один беспилотник атаковал припаркованный легковой автомобиль в поселке Красное, в результате чего пострадали двое мужчин, которые находились рядом.

Один из них получил множественные осколочные ранения, его в тяжелом состоянии везут в больницу, рассказал Гладков. У второго мужчины, по его словам, осколочные ранения спины и кисти, его тоже госпитализируют.

Также в поселке повреждена линия электропередачи — на одной из улиц отсутствует электроэнергия.

Еще один дрон атаковал Шебекино. Местные жители не пострадали, но из-за взрыва рядом с частным домовладением осколками был поврежден легковой автомобиль и гараж, добавил глава региона.

Днем 14 июня в Шебекино после обстрела со стороны Украины обрушился подъезд пятиэтажки. Спасатели сняли с крыши дома шестерых жильцов. Пять человек погибли — тела четверых нашли под завалами, одна женщина умерла в больнице. По словам Гладкова, пострадали шесть человек.

Он также рассказал, что в доме были повреждены 20 квартир. В разборе завалов участвовали более 330 человек. Сотрудники МЧС вывезли около 300 куб. м строительного мусора.