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Военная операция на Украине ,  
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В Миргороде второй день подряд раздались взрывы

В Миргороде Полтавской области раздались взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В Миргороде, расположенном в Полтавской области Украины, раздались взрывы, сообщают издание «Страна.ua» и «РБК Украина».

«На Полтавщине слышали звуки, похожие на взрывы. Сохраняем спокойствие, попаданий на территории области не зафиксировано, никто не пострадал», — написал в телеграм-канале глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин.

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Фото:Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Миргороде второй день подряд слышны взрывы. Накануне, 15 июня, «Страна.ua» и «Суспільне» писали, что в городе прогремели взрывы. В тот же день звук взрыва слышали в Полтаве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В Миргороде находится одноименный военный аэродром.

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Теги
Полтавская область Украина взрывы

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