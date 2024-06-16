В Миргороде второй день подряд раздались взрывы

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В Миргороде, расположенном в Полтавской области Украины, раздались взрывы, сообщают издание «Страна.ua» и «РБК Украина».

«На Полтавщине слышали звуки, похожие на взрывы. Сохраняем спокойствие, попаданий на территории области не зафиксировано, никто не пострадал», — написал в телеграм-канале глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин.

В Миргороде второй день подряд слышны взрывы. Накануне, 15 июня, «Страна.ua» и «Суспільне» писали, что в городе прогремели взрывы. В тот же день звук взрыва слышали в Полтаве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В Миргороде находится одноименный военный аэродром.