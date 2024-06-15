В Полтаве прогремели взрывы

В Полтаве прозвучали взрывы, сообщают «Суспільне» и «РБК-Украина». По данным «24-го канала» в городе прозвучал один взрыв.

В Полтавской области с 22:58 мск действует воздушная тревога. Глава военной администрации региона Филипп Пронин призвал спуститься в укрытия.

Ранее днем «Страна.ua» и «Суспільне» сообщили о взрывах в Миргороде, расположенном в Полтавской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.