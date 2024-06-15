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Военная операция на Украине ,  
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В Миргороде прогремели взрывы

В Полтавской области в Миргороде прозвучали взрывы
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Военная операция на Украине
Фото: Rob Stothard / Getty Images
Фото: Rob Stothard / Getty Images

В Миргороде, находящемся в Полтавской области Украины, прозвучали взрывы, передают издания «Страна.ua» и «Суспільне».

В 12:50 глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин сообщил в телеграм-канале, что на всей территории региона объявлена воздушная тревога. В 13:30 сирены тревоги отключили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В Миргороде находится одноименный военный аэродром.

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Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

В ночь на 15 июня во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Первыми регионами, объявившими воздушную тревогу, стали Полтавская, Черниговская, Винницкая области, затем сигналы опасности включили в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской областях.

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Теги
Полтавская область Украина взрыв

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