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Военная операция на Украине ,  
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В Полтавской области после взрывов ночью загорелся промышленный объект

В Полтавской области сообщили о пожаре на промышленном объекте после взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Полтавской области Украины в ночь на 20 февраля прогремели взрывы, в результате на промышленном предприятии произошел пожар, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин в телеграм-канале.

«В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это вызвало пожар», — написал Пронин, уточнив, что погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий возгорания были привлечены 85 человек и 18 единиц техники, добавил он.

Утром 20 февраля в Киеве и восьми областях Украины объявляли воздушную тревогу. Первые звуки сирены прозвучали в 6:48 по местному времени (7:48 мск) в Киеве, затем в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

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Фото:Яндекс.Карты

Взрывы этой ночью были слышны также в Днепре (бывший Днепропетровск) Днепропетровской области. «Страна.ua» писала, что их слышали и жители подконтрольного Киеву Запорожья. Запорожская область по итогам референдумов осенью 2022 года вошла в состав России.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Полтавская область Украина Пожар Воздушная тревога взрывы
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