 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Вице-президент США досрочно покинула саммит по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Вице-президент США Камала Харрис покинула саммит по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон, сообщает New York Post.

По ее данным, Харрис прилетела всего на несколько часов. В это время она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявила о выделении нового пакета помощи в $1,5 млрд для восстановления энергетической инфраструктуры и гуманитарных нужд.

Журналистка Bloomberg Акайла Гарднер на странице в Х сообщила, что Харрис осталась довольна конференцией. К публикации она прикрепила фотографии вице-президента, поднимающейся на борт самолета.

На саммите мира без России заявили о необходимости в диалоге с Москвой
Политика

Саммит проходит 15-16 июня в Бюргенштоке. Россию не пригласили. Белый дома ранее заявил, что США на конференции будут представлять Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Bloomberg сообщил, что американский президент Джо Байден не поедет на саммит из-за встречи с донорами своей предвыборной кампании в Калифорнии. Зеленский раскритиковал главу США.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Камала Харрис США саммит Швейцария

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Участники саммита в Швейцарии заявят о контроле Украины над ЗАЭС
Политика
Зеленский сообщил о плане закончить конфликт на втором «саммите мира»
Политика
На саммите мира без России заявили о необходимости в диалоге с Москвой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Вице-президент США досрочно покинула саммит по Украине Политика, 04:35
NYT узнала об опасениях в США из-за поддержки России со стороны Китая Политика, 04:23
Медведчук предупредил о новых референдумах при отказе от плана Путина Политика, 04:06
Силовики пришли в ночной клуб в центре Ростова Общество, 03:36
Президент Кубы прибыл в порт Гаваны, куда зашли российские корабли Политика, 03:35
Стубб заявил о вторжении России в Финляндию во время Второй мировой Политика, 03:05
Ученые назвали радиацию проблемой для отправки людей на Марс Технологии и медиа, 03:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экипаж атакованного хуситами украинского судна эвакуировали Политика, 02:26
Путин процитировал Чехова в поздравлении медработникам Общество, 02:03
Участники саммита в Швейцарии заявят о контроле Украины над ЗАЭС Политика, 01:54
Путин заявил о вкладе мусульман в единство народа России Общество, 01:38
Покинувший правительство Ганц присоединился к акциям протеста в Израиле Политика, 01:10
В Белом доме заявили, что соглашение с Украиной «не высечено в камне» Политика, 01:06
Фон дер Ляйен обвинила Россию в росте цен на энергию и продукты Политика, 00:28