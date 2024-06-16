Вице-президент США досрочно покинула саммит по Украине

Вице-президент США Камала Харрис покинула саммит по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон, сообщает New York Post.

По ее данным, Харрис прилетела всего на несколько часов. В это время она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявила о выделении нового пакета помощи в $1,5 млрд для восстановления энергетической инфраструктуры и гуманитарных нужд.

Журналистка Bloomberg Акайла Гарднер на странице в Х сообщила, что Харрис осталась довольна конференцией. К публикации она прикрепила фотографии вице-президента, поднимающейся на борт самолета.

Саммит проходит 15-16 июня в Бюргенштоке. Россию не пригласили. Белый дома ранее заявил, что США на конференции будут представлять Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Bloomberg сообщил, что американский президент Джо Байден не поедет на саммит из-за встречи с донорами своей предвыборной кампании в Калифорнии. Зеленский раскритиковал главу США.