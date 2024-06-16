Президент Кубы прибыл в порт Гаваны, куда зашли российские корабли

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в порт Гаваны, куда 12 июня зашли российские корабли, передает ТАСС. Мероприятие закрыто для прессы, отмечает агентство.

Отряд российских кораблей будет находиться с официальным визитом в порту Гаваны до 17 июня. Перед заходом в порт они отработали применение высокоточного ракетного оружия.

В группу входят фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтеналивной танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Кубинские власти отмечали, что ни на одном из них не будет ядерного оружия.

В США заявили, что не видят угрозы нацбезопасности в визите на Кубу отряда российских кораблей, но будут следить за происходящим. Вашингтон направил атомную подлодку Helena в залив Гуантанамо на Кубе.

В МИД Кубы отметили, что подлодка зашла без приглашения, и обвинили США в антикубинской политике.