 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине отменили отключение света 16 июня

«Укрэнерго»: на Украине отменили отключение света 16 июня
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

16 июня на Украине не будет ограничений подачи электроснабжения, сообщила пресс-служба «Укрэнерго» в телеграм-канале.

Причина отмены отключений света — снижение потребления в выходной день, отметили в компании.

«Укрэнерго» объяснило аварийные отключения света в Сумской области
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Украинские власти неоднократно сообщали о поражении инфраструктуры в разных регионах страны. В числе поврежденных или разрушенных в последние месяцы энергостанций на Украине назывались ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах.

В мае министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что с начала российской военной операции энергосистеме страны был нанесен сильнейший ущерб. Позднее на Украине ввели аварийные отключения света. В «Укрэнерго» предупредили, что до зимы не получится восстановить все поврежденные энергоблоки.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Военная операция на Украине отключение электричества Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области
Политика
Украинцев предупредили о перебоях со светом зимой до 2027 года
Политика
В пяти селах Белгородской области аварийно отключился свет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Кремлев вопросом «Кто это?» ответил на видео с дракой его «зама» Общество, 23:02
Премьер Испании заявил о боязни ядерной войны из-за конфликта на Украине Политика, 22:49
Следователи завели уголовное дело после отравления людей в Москве Общество, 22:47
Игрок РПЛ дебютировал на Евро Спорт, 22:33
Хуситы заявили, что атакованное ими украинское судно затонуло Политика, 22:32
Италия пропустила самый быстрый гол. Что происходит во второй день Евро Спорт, 22:20
Сборная Италии пропустила самый быстрый гол в истории Евро Спорт, 22:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США нанесли авиаудар по главному лидеру ИГИЛ Политика, 22:10
На Украине отменили отключение света 16 июня Политика, 22:06
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 21:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:44
Сборная Испании впервые с 2008 года уступила сопернику по владению мячом Спорт, 21:36
Моряки Северного флота встретились с властями Гаваны Общество, 21:21
Bloomberg узнал о возможном уходе французов с урановых рудников в Нигере Бизнес, 21:13