На Украине отменили отключение света 16 июня

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16 июня на Украине не будет ограничений подачи электроснабжения, сообщила пресс-служба «Укрэнерго» в телеграм-канале.

Причина отмены отключений света — снижение потребления в выходной день, отметили в компании.

Украинские власти неоднократно сообщали о поражении инфраструктуры в разных регионах страны. В числе поврежденных или разрушенных в последние месяцы энергостанций на Украине назывались ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах.

В мае министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что с начала российской военной операции энергосистеме страны был нанесен сильнейший ущерб. Позднее на Украине ввели аварийные отключения света. В «Укрэнерго» предупредили, что до зимы не получится восстановить все поврежденные энергоблоки.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.