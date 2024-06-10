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Военная операция на Украине ,  
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«Укрэнерго» объяснило аварийные отключения света в Сумской области

«Укрэнерго» объяснило аварийное отключение света в Сумах техническими причинами
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Аварийное отключение света в Сумской области в ночь на 10 июня произошло по техническим причинам, сообщило «Укрэнерго».

«Ночью в Сумской области по техническим причинам отключался объект энергетической инфраструктуры. Обесточивались потребители города Сумы», — сообщили в компании.

В «Укрэнерго» отметили, что по состоянию на 6:30 по местному времени (совпадает с мск) энергоснабжение восстановили для большинства потребителей, однако ремонтные работы продолжаются.

Сумская область Украины частично осталась без света
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Фото:Ed Ram / Getty Images

Полностью энергоснабжение восстановят в течение ближайших часов, заверили в компании.

В ночь на 10 июня городской совет Сум сообщил, что город частично остался без света. В некоторых районах также наблюдались перебои с подачей воды.

«Суспільне» писало, что обесточенной оказалась и часть Сумской области. По данным «Страны», света не было в городах Лебедин и Белополье.

Сумская областная военная администрация накануне неоднократно сообщала о взрывах на территории региона.

На Украине на фоне боевых действий периодически вводят экстренные отключения света.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Сумская область отключение электричества энергоснабжение Украина

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