«Укрэнерго» объяснило аварийные отключения света в Сумской области

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Аварийное отключение света в Сумской области в ночь на 10 июня произошло по техническим причинам, сообщило «Укрэнерго».

«Ночью в Сумской области по техническим причинам отключался объект энергетической инфраструктуры. Обесточивались потребители города Сумы», — сообщили в компании.

В «Укрэнерго» отметили, что по состоянию на 6:30 по местному времени (совпадает с мск) энергоснабжение восстановили для большинства потребителей, однако ремонтные работы продолжаются.

Полностью энергоснабжение восстановят в течение ближайших часов, заверили в компании.

В ночь на 10 июня городской совет Сум сообщил, что город частично остался без света. В некоторых районах также наблюдались перебои с подачей воды.

«Суспільне» писало, что обесточенной оказалась и часть Сумской области. По данным «Страны», света не было в городах Лебедин и Белополье.

Сумская областная военная администрация накануне неоднократно сообщала о взрывах на территории региона.

На Украине на фоне боевых действий периодически вводят экстренные отключения света.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.