Премьер Испании заявил о боязни ядерной войны из-за конфликта на Украине

Педро Санчес (Фото: Urs Flueeler / Reuters)

Конфликт России и Украины напомнил о страхе перед ядерной катастрофой, заявил на мирном саммите в Швейцарии премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом сообщает издание Europa Press.

Боевые действия на Украине вызвали гуманитарный и продовольственный кризисы, которые ударили по «самым слабым», считает Санчес.

«И усугубили страх перед ядерной катастрофой, которую, как мы думали, мы больше никогда не увидим», — сказал испанский премьер. Ядерные угрозы в ходе конфликта он назвал неприемлемыми.

По словам Санчеса, Испания продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо. Решение конфликта, которое «подтверждает агрессию или аннексию», недопустимо, подчеркнул он.

По мнению премьера Испании, странам необходимо «защитить жертву и остановить агрессора» в российско-украинском конфликте.

15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке проходит первый саммит по мирному урегулированию ситуации на Украине. В нем принимают участие 92 страны, а также восемь организаций.

Обсуждение мирного урегулирования конфликта на саммите будет основываться на предложенной в 2022 году президентом Украины Владимиром Зеленским «формуле мира». На встрече в Швейцарии решили обсуждать три пункта из нее — безопасность атомных электростанций, продовольственную безопасность, а также обмен пленными и возвращение вывезенных детей.

Россия не участвует в мирном саммите. Зеленский объяснял, что Москву не пригласили на мероприятие, чтобы она не могла его сорвать. Российские власти называли мероприятие «бесперспективным». Также Москва отказывается обсуждать мирное урегулирование на основе «формулы мира» Киева.

14 июня перед саммитом в Швейцарии президент России Владимир Путин представил условия для прекращения огня и перехода к переговорам с Украиной. Среди них — признание на международном уровне республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск, закрепление безъядерного статуса Украины и отказ страны от вступления в НАТО.