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Военная операция на Украине ,  
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На Украине впервые за уклонение от армии посадили в тюрьму на пять лет

Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчина аргументировал отказ от службы в ВСУ тем, что у него есть родственники на территории России. Согласно УК Украины, уклоняющимся от призыва во время мобилизации грозит срок от трех до пяти лет
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Оболонский районный суд Киева признал виновным военнообязанного в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил максимальное наказание — пять лет тюрьмы, пишет «Главком» со ссылкой на данные судебного реестра.

Согласно материалам дела, в начале июня 2023 года обвиняемого признали годным к военной службе. В середине сентября территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) вручил мужчине повестку на отправку в армию. Он проигнорировал ее, и у него не было отсрочки.

Обвиняемый в суде признал вину и отметил, что служить не может и не будет. Осужденный родился в Донецке. Во время допроса он рассказал, что не хочет принимать участие в конфликте, так как на территории России у него есть близкие родственники, в том числе и жена.

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Фото:SBUkr / Telegram

Судьи не приняли во внимание ходатайство прокурора об условном сроке для украинца, так как посчитали его действие «общественно опасным». Суд распорядился арестовать обвиняемого сразу после принятия приговора. Он будет находиться в Киевском следственном изоляторе до вступления приговора в законную силу.

За «уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период» (ст. 336 УК Украины) предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Накануне депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский предложил подписывать контракт с вооруженными силами Украины (ВСУ) на год вместо мобилизации, передавало издание «Страна». По его словам, если человек пришел без повестки, то он имеет право заключить контракт на военную службу на год.

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Фото:Diego Fedele / Getty Images

Всеобщая мобилизация на Украине началась 25 февраля 2022 года. С того времени мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

Этой весной украинские власти ужесточили условия мобилизации и военной службы. К примеру, теперь украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от их пригодности к службе и прав на отсрочку, должны носить с собой военный билет. Минимальный возраст для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет.

Также была отменена категория «ограниченно годных» к военной службе. Все мужчины с такой категорией теперь должны в течение девяти месяцев пройти новую медкомиссию, чтобы получить только одну из двух категорий — «годен» или «не годен».

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Георгий Смирнов
Украина уклонение от службы в армии мобилизация
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