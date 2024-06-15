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Военная операция на Украине ,  
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Глава МАГАТЭ Гросси отказался участвовать в мирном саммите в Швейцарии

Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не примет участия в саммите по Украине в Швейцарии. Об этом Гросси сообщил в интервью украинскому изданию «Укринформ».

«Я не буду принимать непосредственное участие», — сказал гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, решение связано со стремлением не смешивать техническую работу агентства с политическими вопросами. Однако Гросси рассказал, что был на связи с министром энергетики Германом Галущенко во время подготовки к конференции.

Кроме того, во время переговоров с главой швейцарского МИДа Игнацио Кассисом глава МАГАТЭ выразил надежду, что участники саммита обсудят роль агентства в рамках конфликта России и Украины.

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Бюргеншток

15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке проходит первый саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине. В нем примут участие 92 страны, а также восемь организаций.

Обсуждение мирного урегулирования конфликта на саммите будет основываться на предложенной в 2022 году президентом Украины Владимиром Зеленским «формуле мира». На встрече в Швейцарии решили обсуждать три пункта из нее — безопасность атомных электростанций, продовольственную безопасность, а также обмен пленными и возвращение вывезенных детей.

Россия не участвует в мирном саммите. Зеленский объяснял, что Москву не пригласили на мероприятие, чтобы она не могла его сорвать. Российские власти называли мероприятие «бесперспективным». Также Москва отказывается обсуждать мирное урегулирование на основе «формулы мира» Киева.

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Владимир Путин

14 июня перед саммитом в Швейцарии президент России Владимир Путин представил условия для прекращения огня и перехода к переговорам с Украиной. Среди них — признание на международном уровне республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск, закрепление безъядерного статуса Украины и отказ страны от вступления в НАТО.

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Персоны
Рафаэль Гросси Швейцария Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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