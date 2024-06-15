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Война санкций ,  
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Россия назвала санкции Лондона попыткой создать конкурентные преимущества

Посольство России: санкции Британии — попытка создать конкурентные преимущества
Сюжет
Война санкций

Великобритания, вводя новые санкции против России, пытается создать для себя временные конкурентные преимущества. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне, передает «РИА Новости».

«Ценой искажения нормальных международных торгово-экономических отношений [в Лондоне] пытаются подобными дискриминационными мерами создать для себя временные конкурентные преимущества», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве назвали введенные ограничения «судорожными потугами» Лондона и Вашингтона не дать опередить себя России и другим более успешным и динамично развивающимся субъектам мировой экономики.

Такие действия перестали иметь отношение к либерализму и рыночной экономике, в защиту которых выступает коллективный Запад, добавили в ведомстве.

Британия вслед за США ввела санкции против Мосбиржи
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

13 июня Великобритания ввела новые санкции против ряда российских финансовых организаций и физических лиц, в том числе против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и СПБ Биржи.

В качестве причины введения санкций британские власти приводят то, что данные организации были вовлечены в получение выгоды российским правительством в стратегически важных областях экономики.

За день до этого Мосбиржа, СПБ Биржа и НКЦ попали под санкции США. После этого Мосбиржа прекратила торговлю долларами, а также евро, поскольку страны ЕС соблюдают эти санкции. Кроме того, были остановлены торги гонконгским долларом, поскольку он привязан к доллару США.

В Кремле, комментируя ограничения против Мосбиржи, выразили уверенность, что Центробанк в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках. При этом российская сторона разрабатывает ответные действия, «которые наилучшим образом будут соответствовать ее интересам», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Теги
Великобритания санкции санкции против России

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