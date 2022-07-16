В Будапеште рассказали о сценарии защиты венгров в Закарпатье

В интересах Будапешта — добиться прекращения конфликта между Москвой и Киевом и избежать «опасных сценариев», которые разработаны для защиты 150 тыс. венгров, живущих на западе Украины, заявил глава МИД Венгрии

Петер Сийярто (Фото: John Minchillo / AP)

Будапешт готов принять меры, если понадобится спасти и защитить венгров, живущих в Закарпатской области Украины, но надеется, что такого развития событий получится избежать. Об этом в интервью изданию Index заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, если боевые действия на Украине во время российской военной операции дойдут до запада страны, это будет представлять серьезную опасность для Венгрии. «В наших интересах как можно скорее установить мир к востоку от нас, потому что тогда можно будет избежать опасных сценариев, разработанных для спасения и защиты 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье», — сказал он.

Сийярто заявил, что Венгрия, как и любая страна, по соседству с которой идут боевые действия, должна быть готова к тому, чтобы защитить себя: «В нашей стране подготовлены сценарии ЧП». В то же время, подчеркнул глава МИДа, Запад должен больше сосредоточиться на том, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня и заключения мира на Украине.

Министр подчеркнул, что у властей Венгрии и Украины нет разногласий, но у них разные интересы: «Он [президент Украины Владимир Зеленский] украинец, а мы представляем интересы Венгрии. <...> В наших интересах оставаться в стороне от этого конфликта и свести к минимуму возможность участия в нем».

В Закарпатской области Украины проживает венгерское национальное меньшинство. Согласно переписи 2001 года, в этом районе жили около 150 тыс. венгров. В 2018 году газета Magyar Hang со ссылкой на исследование Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II и Национального института политических исследований сообщила, что их количество в регионе уменьшилось на 21 тыс. и составляет примерно 131 тыс. человек.

Венгрия осуждает российскую военную операцию на Украине, но в то же время не разрешает поставлять Киеву западное оружие через свою территорию. Сийярто объяснил это стремлением не подвергать опасности венгров, которые проживают в западных украинских регионах.

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С конца мая в Венгрии действует чрезвычайное положение. Министр обороны Кристоф Салаи-Бобровнички поручил усилить боеготовность войск, связав это решение с боевыми действиями на Украине и проблемами с миграцией. Министр подчеркнул, что, несмотря на гарантии НАТО, Венгрия не может ждать защиты со стороны и должна сама обеспечить свою безопасность.