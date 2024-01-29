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Политика ,  
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Кулеба сообщил о создании комиссии по вопросам прав венгров в Закарпатье

Кулеба: Киев и Будапешт создадут комиссию по правам венгров в Закарпатье
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Sebastian Rau / Photothek / Global Look Press)

Будапешт и Киев создадут общую комиссию по проблемам венгерских национальных меньшинств в Закарпатье, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, передает «Европейская правда».

«Мы попросили венгерскую сторону предоставить нам исчерпывающий перечень вопросов, которые у нее есть к вопросу защиты прав представителей меньшинств», — сказал он.

По словам министра, будет создана специальная комиссия, которая через десять дней представит на рассмотрение правительств обеих стран, что из перечня требует решения.

Кулеба подчеркнул, что Украина хочет участвовать в дискуссии, чтобы «окончательно урегулировать вопрос», который уже решен «принципиально».

МИД Венгрии ответил на закон о нацменьшинствах на Украине
Политика

Верховная рада 8 декабря 2023 года приняла закон о расширении прав венгерских нацменьшинств на Украине, в том числе в сфере образования.

Депутат Рады Алексей Гончаренко уточнил в телеграм-канале, что теперь студенты украинских учебных заведений, принадлежащие к нацменьшинствам, могут получать образование на родном языке, если это один из языков Евросоюза.

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Будапешт в ответ сообщил, что нацменьшинства на Украине еще не скоро получат права, которые у них были в 2015 году.

Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. В 1939 году венгерские войска заняли регион, который на тот момент входил в Чехословакию. В 1945 году по итогам войны в Москве было подписано соглашение о переходе Закарпатья в состав Украинской ССР.

По данным венгерских властей, сейчас в Закарпатской области Украины проживают 150 тыс. венгров.

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