Кулеба: Киев и Будапешт создадут комиссию по правам венгров в Закарпатье

Кулеба сообщил о создании комиссии по вопросам прав венгров в Закарпатье

Дмитрий Кулеба (Фото: Sebastian Rau / Photothek / Global Look Press)

Будапешт и Киев создадут общую комиссию по проблемам венгерских национальных меньшинств в Закарпатье, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, передает «Европейская правда».

«Мы попросили венгерскую сторону предоставить нам исчерпывающий перечень вопросов, которые у нее есть к вопросу защиты прав представителей меньшинств», — сказал он.

По словам министра, будет создана специальная комиссия, которая через десять дней представит на рассмотрение правительств обеих стран, что из перечня требует решения.

Кулеба подчеркнул, что Украина хочет участвовать в дискуссии, чтобы «окончательно урегулировать вопрос», который уже решен «принципиально».

Верховная рада 8 декабря 2023 года приняла закон о расширении прав венгерских нацменьшинств на Украине, в том числе в сфере образования.

Депутат Рады Алексей Гончаренко уточнил в телеграм-канале, что теперь студенты украинских учебных заведений, принадлежащие к нацменьшинствам, могут получать образование на родном языке, если это один из языков Евросоюза.

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Будапешт в ответ сообщил, что нацменьшинства на Украине еще не скоро получат права, которые у них были в 2015 году.