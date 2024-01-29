Кулеба сообщил о создании комиссии по вопросам прав венгров в Закарпатье
Будапешт и Киев создадут общую комиссию по проблемам венгерских национальных меньшинств в Закарпатье, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, передает «Европейская правда».
«Мы попросили венгерскую сторону предоставить нам исчерпывающий перечень вопросов, которые у нее есть к вопросу защиты прав представителей меньшинств», — сказал он.
По словам министра, будет создана специальная комиссия, которая через десять дней представит на рассмотрение правительств обеих стран, что из перечня требует решения.
Кулеба подчеркнул, что Украина хочет участвовать в дискуссии, чтобы «окончательно урегулировать вопрос», который уже решен «принципиально».
Верховная рада 8 декабря 2023 года приняла закон о расширении прав венгерских нацменьшинств на Украине, в том числе в сфере образования.
Депутат Рады Алексей Гончаренко уточнил в телеграм-канале, что теперь студенты украинских учебных заведений, принадлежащие к нацменьшинствам, могут получать образование на родном языке, если это один из языков Евросоюза.
Будапешт в ответ сообщил, что нацменьшинства на Украине еще не скоро получат права, которые у них были в 2015 году.
Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. В 1939 году венгерские войска заняли регион, который на тот момент входил в Чехословакию. В 1945 году по итогам войны в Москве было подписано соглашение о переходе Закарпатья в состав Украинской ССР.
По данным венгерских властей, сейчас в Закарпатской области Украины проживают 150 тыс. венгров.
На связи с проверенными новостями
Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео
Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим
Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram
ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах
Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам
Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео