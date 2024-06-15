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Общество ,  
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Кейт Миддлтон пообещала появиться на публике на дне рождения Карла III

Кейт Миддлтон рассказала о прогрессе в борьбе с онкологическим заболеванием

Супруга принца Великобритании Уильяма, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала, что ее лечение от онкологического заболевания продвигается успешно и она собирается появиться на публике 15 июня в честь дня рождения короля Карла III. Об этом принцесса написала в своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Любой, кто проходит химиотерапию, знает, что бывают хорошие и плохие дни. В плохие дни ты чувствуешь слабость, усталость, и приходится давать своему телу отдых», — рассказала Миддлтон. Она добавила, что в хорошие дни, напротив, «когда ты чувствуешь себя сильнее, хочется максимально использовать свое хорошее самочувствие».

Принцесса уточнила, что ее лечение от онкологического заболевания продолжается и продлится еще несколько месяцев. Она выразила надежду, что ей удастся поучаствовать в публичных мероприятиях летом, «но в то же время я знаю, что мое состояние пока далеко от приемлемого».

В Букингемском дворце заявили, что король Карл III гордится Кейт Миддлтон
Политика

Карл III родился 14 ноября, однако парад в честь рождения монарха по традиции устраивают в одну из суббот в середине июня. В 2024 году он пройдет 15 июня.

В марте Миддлтон сообщила, что у нее диагностировали рак. Принцесса Уэльская рассказала, что о заболевании стало известно после операции, которую она перенесла в январе. Она начала курс химиотерапии.

В январе Кенсингтонский дворец сообщил о госпитализации Миддлтон «для проведения плановой операции на брюшной полости». Представители королевской семьи тогда отметили, что операция прошла успешно.

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Теги
Персоны
Кейт Миддлтон Великобритания Карл III онкология
Миддлтон Кейт фото

Миддлтон Кейт

принцесса Уэльская
9 января 1982 года

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