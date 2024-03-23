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В Букингемском дворце заявили, что король Карл III гордится Кейт Миддлтон

Букингемский дворец: король Британии Карл III гордится Кейт Миддлтон

Король Великобритании Карл III гордится Кейт Миддлтон за ее смелое решение рассказать общественности про свое заболевание, заявил представитель Букингемского дворца, сообщает Reuters.

Король «очень гордится Кэтрин за ее смелость говорить так, как она говорила», говорится в заявлении. В Букингемском дворце отметили, что Карл III поддерживал «самый тесный контакт со своей любимой невесткой» на протяжении последних недель после того, как они вместе провели время в больнице.

Ранее Кейт Миддлтон сообщила в своих соцсетях, что у нее диагностировали рак. Принцесса Уэльская рассказала, что о заболевании стало известно после операции, которую она перенесла в январе. Сейчас она на раннем этапе прохождения курса химиотерапии.

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Общество
Кейт Миддлтон

В январе Кенсингтонский дворец сообщил о госпитализации Миддлтон «для проведения плановой операции на брюшной полости». Представители королевской семьи тогда отметили, что операция прошла успешно.

После этого принцесса перестала появляться на публике и в медиапространстве. 10 марта Кенсингтонский дворец опубликовал якобы актуальную фотографию с Миддлтон, на которой она была изображена с детьми. Однако международные агентства, в том числе AFP, Reuters и Associated Press, заподозрили, что фотография была отредактирована, и удалили ее из своих фотобанков. Миддлтон подтвердила, что фото было отретушировано, и извинилась.

Позднее, рассказав о своем заболевании, принцесса пояснила, что несколько недель затишья были нужны ей для того, чтобы принять этот диагноз и объяснить все детям.

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Карл III Виндзор

Король Великобритании
14 ноября 1948 года
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