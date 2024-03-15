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Глава AFP заявил о потере доверия к Кенсингтонскому дворцу из-за Миддлтон

Глава AFP заявил о потере доверия к Кенсингтонскому дворцу из-за фото Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон (Фото: Stephen Pond / Getty Images)

Кенсингтонский дворец после скандала из-за отретушированной фотографии Кейт Миддлтон с детьми перестал быть надежным источником, заявил директор отдела глобальных новостей AFP Фил Четвинд в эфире Би-би-си. Ранее агентство удалило фотографию из-за подозрений в ретуши.

«Когда источник вас разочаровывает, планка поднимается», — сказал он (цитата по Politico). По словам Четвинда, агентство регулярно работало с Кенсингтонским дворцом, однако теперь будет «более бдительным» к контенту, который получает.

«Предыдущие удаления, которые мы делали, были из-за данных северокорейских или иранских информационных агентств», — добавил Четвинд, подчеркнув, что подобное происходит «очень редко».

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Кейт Миддлтон с детьми

Кенсингтонский дворец 10 марта опубликовал фотографию с Миддлтон. На нем принцесса изображена с детьми — Луи, Джорджем и Шарлоттой. Сама она не появлялась на публике с декабря, а в январе перенесла операцию на брюшной полости. Новость за день собрала почти 50 млн просмотров в соцсети X.

Международные агентства Getty, Associated Press, Reuters и AFP заподозрили, что фотография была отредактирована, и удалили снимок из своих фотобанков. Позже Миддлтон подтвердила, что фото было отредактировано, и извинилась.

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Теги
Кейт Миддлтон AFP фотография
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