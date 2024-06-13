В Хабаровске задержали бизнесменов за легализацию тысячи мигрантов

В Хабаровске задержали двух бизнесменов по подозрению в незаконной легализации мигрантов, передают «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, услугами фирм предпринимателей могли воспользоваться более тысячи иностранцев.

Речь идет о бизнесменах Александре Сизинцеве и Денисе Беляеве, отметил источник агентства. Оба занимались незаконной легализацией мигрантов с 2020 года, сказал собеседник. Их задержали в марте, на днях уголовное дело направили в суд.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, Беляев в 2019-2021 годах работал в Хабаровске как индивидуальный предприниматель. В 2017 году было зарегистрировано юрлицо ООО «АНЕСТИ», где Беляев занимал должность директора. Сизинцев, в свою очередь, выступал учредителем этой организации.

Агентство сообщило, что бизнесменам вменяют легализацию по меньшей мере 26 граждан Киргизии.

Иностранцам, которые обратились к предпринимателям, не оформляли регистрацию по месту пребывания. Учет осуществлялся на основании договоров.

Против предпринимателей завели дело по статье 322.1 Уголовного кодекса («Организация незаконной миграции»), им грозит до семи лет лишения свободы. По информации информагентства, в офисе фирмы и квартире одного из предпринимателей прошли обыски.

Следственный комитет 11 июня отчитался о завершении расследования в отношении двух мужчин, обвиняемых в легализации незаконной миграции. В сообщении ведомства говорилось, что фигуранты с ноября 2021 по март 2024 года за деньги заключали с иностранцами фиктивные трудовые договоры, что позволяло мигрантам оставаться в России на период их действия. Обвиняемые предоставили в отдел по вопросам трудовой миграции недостоверные данные о трудоустройстве не менее 26 иностранных работников, говорилось в сообщении ведомства. В СК подтвердили, что дело недавно направили в суд.