СК завел дело после гибели трех людей при въезде машины в толпу в Благовещенске

СК завел уголовное дело после ДТП с тремя погибшими в Благовещенске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения после въезда автомобиля в толпу на тротуаре в Благовещенске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Дело завели по пункту «а» части 6 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Виновнику ДТП грозит до 15 лет лишения свободы.

Авария произошла днем 14 июня на улице Василенко. Минивэн вылетел на тротуар и протаранил толпу. По данным «РЕН ТВ» и телеграм-канала Mash, машина сбила девять пешеходов.

В ДТП погибли три человека, в том числе двое детей, сообщили РБК в региональном минздраве. По информации SHOT, погибшие — 30-летняя женщина и подростки 14 и 16 лет.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что водитель автомобиля был пьян, это подтвердили в Следственном комитете.

Водитель автомобиля, по информации SHOT, заявил, что авария произошла из-за отказа тормозов. Канал пишет, что виновник аварии — 59-летний уроженец Красноярского края Евгений Бакарюкин, который ранее работал охранником. Мужчина купил минивэн Suzuki Hustler в октябре 2023 года и с тех пор получил три штрафа на общую сумму 4 тыс. руб. за нарушения правил дорожного движения, передает канал.

Mash пишет, что виновник аварии ранее был участковым в Ромненском районе Амурской области. В 2005 году он перестал работать в правоохранительных органах и стал заниматься перевозкой людей на маршрутках, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, утверждает канал.