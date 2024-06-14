Наехавший на толпу в Благовещенске водитель был пьян

Виновник ДТП с тремя погибшими в Благовещенске был пьян

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Водитель минивэна, который сбил пешеходов на тротуаре в Благовещенске, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в телеграм-канале губернатор Амурской области Василий Орлов. Информацию подтвердил Следственный комитет.

Иномарка влетела в толпу на тротуаре в Благовещенске днем 14 июня. Машина двигалась с большой скоростью. Авария произошла на улице Василенко при выезде из микрорайона Чигири, уточнили в региональной прокуратуре.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что водитель значительно превысил скорость движения. По сведениям РЕН ТВ и Mash, автомобиль сбил девять человек.

В пресс-службе минздрава Амурской области РБК сообщили, что в ДТП погибли три человека, в том числе двое детей. Телеграм-канал SHOT утверждает, что погибли 30-летняя женщина и подростки 14 и 16 лет.

Кроме того, несколько человек пострадали, их госпитализировали.

СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение водителем правил дорожного движения в состоянии опьянения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Виновнику ДТП может грозить до 15 лет лишения свободы. По данным главы региона, водителя задержали.

Проверку по факту аварии также начала региональная прокуратура.

Водитель автомобиля, по информации SHOT, заявил, что авария произошла из-за отказа тормозов. Канал пишет, что виновник аварии — уроженец Красноярского края Евгений Бакарюкин, который ранее работал охранником. Мужчина купил машину в октябре 2023 года и с тех пор получил три штрафа на общую сумму 4 тыс. руб. за нарушения правил дорожного движения, передает канал.

Mash пишет, что виновник аварии ранее был участковым в Ромненском районе Амурской области. В 2005 году он перестал работать в правоохранительных органах и стал заниматься перевозкой людей на маршрутках, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, утверждает канал.