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Общество ,  
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Три человека погибли при вылете иномарки на тротуар в Благовещенске

Минздрав сообщил о гибели трех человек в результате ДТП в Благовещенске
По предварительным данным, жертвами ДТП в Благовещенске стали три человека, в том числе двое детей, сообщили в минздраве. Число пострадавших там не уточнили. СК возбудил уголовное дело

Три человека погибли при вылете иномарки на тротуар в Благовещенске
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По предварительной информации, три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Благовещенске, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Амурской области. Автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар.

«Пострадавших доставляют в Амурскую областную клиническую больницу. В медучреждении персонал мобилизован и готов оказать всю необходимую помощь», — добавили там. Количество пострадавших в ведомстве не назвали.

На месте аварии работают восемь бригад скорой помощи — шесть из Благовещенска, две — из Чигирей.

Как уточнил мэр Благовещенска Олег Имамеев, погибшие — 49-летняя женщина и мальчики 14 и 15 лет. Шесть человек, включая трех детей находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, добавил он.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, водитель автомобиля был пьян, его задержали. СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения ПДД или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

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О ДТП на улице Василенко ранее сообщило издание «Амур Инфо». По данным телеграм-канала Shot, за рулем минивэна Suzuki Hustler находился 59-летний мужчина. Он сбил около десяти человек, а сам не пострадал, писал Amur Life со ссылкой на очевидцев.

Водитель иномарки родился в Красноярском крае, работал охранником, а с октября 2023 года получил три штрафа на сумму 4 тыс. руб., сообщил Shot.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Россия Амурская область Благовещенск ДТП пешеходы смерть

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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