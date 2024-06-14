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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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СК изъял у МЧС все акты противопожарных проверок в «Крокусе»

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Следователи, занимающиеся установлением обстоятельств теракта в «Крокус Сити Холле», забрали из МЧС Подмосковья все документы о проверках пожарной безопасности в концертном зале, следует из представленных в судебном заседании документов. Об этом РБК рассказал представитель истца адвокат Игорь Трунов.

Химкинский суд Московской области провел в пятницу заседание по иску одного из пострадавших в теракте — Ивана Поморина к МЧС о ненадлежащем контроле за противопожарной безопасностью в «Крокусе».

⁠ ⁠«Представители «Крокус Сити Холла» [на заседание] не явились, МЧС не предоставили материалы проверок, сославшись на то, что СК РФ [их] изъяли», — сказал Трунов.

На следующее слушание, которое назначено на 5 июля, из СК будут затребованы копии проверок и предоставлены в суд, добавил он.

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Как следует из материалов дела, изъятие актов проверок прошло еще в конце марта, тогда же были допрошены сотрудники МЧС.

Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по посетителям, а после подожгли здание. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, пострадали более 550.

Как рассказывал источник РБК, большинство людей погибли не от стрельбы, а в результате пожара, «по сути, задохнулись в дыму». Пожарные столкнулись с теми же проблемами, что и в «Зимней вишне», добавил он: некоторые эвакуационные выходы оказались перекрыты, сработали не все системы пожаротушения. Эту информацию подтвердил и другой собеседник, знакомый с ситуацией.

Владелец Crocus Group Араз Агаларов говорил, что все противопожарные системы были исправны и несколько часов поддерживали зал в таком состоянии, чтобы люди могли его покинуть.

Теги
Следственный комитет МЧС Крокус Сити Холл проверки
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